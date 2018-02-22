Постпред России при ООН Василий Небензя попросил коллегу из США Никки Хейли соблюдать дипломатические приличия

Так он прокомментировал ее слова о «режимах Кима, Асада и Путина». Небензя напомнил, что «в России не режим, а законно избранный президент и назначенное правительство. Кстати, в Сирии тоже законное правительство, нравится это кому-то или нет», — сказал постпред в ходе заседания Совбеза ООН.