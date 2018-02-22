Постпред России при ООН Василий Небензя попросил коллегу из США Никки Хейли соблюдать дипломатические приличия
Так он прокомментировал ее слова о «режимах Кима, Асада и Путина». Небензя напомнил, что «в России не режим, а законно избранный президент и назначенное правительство. Кстати, в Сирии тоже законное правительство, нравится это кому-то или нет», — сказал постпред в ходе заседания Совбеза ООН.
Комментарии10
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wuwer 22 февраля 2018 | 06:27
Да., да... выбирайте выражения, берите пример с наших:" В глаза смотри с.ка,когда с тобой базарит Великий Посол Пацанчиков"
zmeelov_1 22 февраля 2018 | 06:48
Наглая пиндосня никак себя отнести к нацистским режимам не желает. Мало того, что причислила себя к исключительным нациям, аля истинных арийцев, мало того, залили кровью Европу, Азию и Африку миллионами народов их населяющих. Так ещё и законно избранных руководителей режимами тоталитарными обзывает.. Нужен, просто необходим новый Нюрнбергский трибунал над очередной "исключительной нацией". И он уже не за горами.
semia 22 февраля 2018 | 06:55
Режим он и есть режим! Другим словом управляемую Путиным демократию не назовешь.
zkotor 22 февраля 2018 | 06:28
Да, васёк, наглость - второе счастье. Мерзавцы высшего уровня, ни совести, ни чести, а только безграничная наглость
begly_ 22 февраля 2018 | 06:33
И Янукович законный президент Украины. Но правда только иногда из Путинской ширинки может крикнуть кукушкой.
vaka257 22 февраля 2018 | 06:38
Гитлера тоже избрали демократическим путём...И я полностью согласна с тем ,что в РФ сейчас путинский режим - путинщина,авторитарный режим ,постепенно переходящий в тоталитарный...И не надо вставть в позу...Режим он и есть режим...
michael_golubchik 22 февраля 2018 | 06:55
vaka257: Гитлера тоже избрали демократическим путём..
Гитлер получал много голосов, типа Жириновского, но большинства так и не набрал.
Гитлер проиграл выборы президента и его партия никогда не набирала большинство на выборах. Он пришел в к власти с помощью провокаций, запугивания и убийств членов рейхстага. А главой Германии стал он после смерти избранного президента (которому он проиграл на выборах), куда его назначил сильно прореженный убийствами рейхстаг _без выборов_ Потом выборы были отменены.
Да, и Путина как минимум с 2012-го является узурпатором. незаконно захватившим власть.
arye_11 22 февраля 2018 | 06:38
Увы-увы для вас, Herr Nebensee, в России именно, что "режим",
Несменяемый режим единоличной власти одного человека.
А относительно "дипломатического этикета", так проконсультируйтесь за этот самый "этикет" у свооего зама, Софронкова.
Ба-а-а-льшой специалист по "дипломатической фене"
obratov 22 февраля 2018 | 06:44
....кстати, и в Корее все по закону!
pepelklaasa 22 февраля 2018 | 06:53
Небензя-это характеристика или должность?