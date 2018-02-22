Госдума рассмотрит в третьем, окончательном чтении законопроект о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2020 года
За 10 лет в упрощенном порядке было оформлено более 3,5 миллионов объектов индивидуального жилищного строительства и более 7 миллионов земельных участков. Однако «амнистией» не успели воспользоваться порядка миллиона граждан.
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