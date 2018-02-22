Суд рассмотрит административные иски Минкультуры к кинотеатру «Пионер» в связи с показами фильма «Смерть Сталина»

За показ картины без прокатного удостоверения кинотеатру грозит штраф до 100 тысяч рублей. Ранее мировой суд уже оштрафовал кинотеатр на 80 тысяч за показ фильма «Диван Сталина». Защита намерена обжаловать это решение.