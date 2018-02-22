МЧС предупредило об аномальных морозах на февральские праздники в Москве

Автомобилистам лучше отказаться от длительных поездок, — сообщил ТАСС дежурный офицер МЧС Москвы Роман Килькеев: «С 23 по 28 февраля в городе Москве ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-12 градусов, а местами на 15 и 18 градусов ниже климатической нормы. Главное управление МЧС России по городу Москве настоятельно рекомендует в условиях низких температур, по возможности воздержитесь от продолжительного пребывания на улице. Во избежание переохлаждения или обморожения надевайте теплую одежду или обувь. Водителям в морозы желательно отказаться от дальних поездок, быть предельно осторожными и внимательными на автодорогах, соблюдать скоростной режим». По данным синоптиков, дневные температуры опустятся до −12...-14 градусов. А ночные будут достигать 25 градусов мороза.