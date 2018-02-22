Госдума сегодня рассмотрит в третьем чтении законопроект о передачи Промсвязьбанка государству

Он станет опорным для оборонного сектора. Законопроект описывает механизм передачи банка государству, но по сути это просто перекладывание денег из левого кармана в правый. Дело в том, что некогда один из крупнейших частных банков России сейчас принадлежит Центробанку. Смена собственника произошла из-за процедуры оздоровления. Совладелец «Промсвязьбанка» Дмитрий Ананьев пытается оспорить решения ЦБ в суде, но в первой инстанции иск был отклонен. По сведениям газеты «Коммерсантъ», после введения временной администрации в «Промсвязьбанке» братья Алексей и Дмитрий Ананьев якобы вывели из банка «Возрождение», где они основные акционеры, сумму в валюте, эквивалентную 4,5 миллиардам рублей. Причем, газета утверждает, что это были наличные, которые везли тележками. 4,5 миллиарда рублей в долларах будут весить примерно 780 кг. Алексей Ананьев назвал статью бредом. С опровержением выступил и банк «Возрождение». По сведениям РБК, Промсвязьбанк, который станет опорным для гособоронзаказа, уже готовится к западным санкциям.