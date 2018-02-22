Тверской суд столицы сегодня вынесет приговор одному из обвиняемых по «делу 26 марта»

Мужчину обвиняют в нападении на сотрудника полиции. В ходе прений сторона обвинения запросила для владельца часовой мастерской Дмитрия Борисова три года лишения свободы. По мнению прокуроров, он заслуживает такого наказания за нанесение двух ударов по шлему сотрудника полиции в ходе митинга против коррупции 26 марта.

Защита Борисова настаивает, что во время задержания он никого не бил, а на видеозаписи, сделанной одним из оперативников, ударов тоже не видно. Никто из свидетелей, кроме одного сотрудника полиции, какого-либо посягательства также не заметил. Адвокат Илья Новиков, в свою очередь, обратил внимание, что уголовное дело было возбуждено спустя два месяца после тех событий. Защита предполагает, что потерпевший полицейский написал заявление под давлением следователей СК, которые действовали такими же методами при расследовании «болотного дела».

Сам Борисов в своем последнем слове попросил суд об оправдательном приговоре. Мужчина находится в Бутырской тюрьме уже больше восьми месяцев.