Роскомнадзор нашел на сайте «МБХ медиа» Ходорковского материалы организаций, объявленных в России нежелательными

О какой именно организации идет речь, не уточняется. Отмечается, что доступ будет ограничен по решению Генпрокуратуры на основании статьи «Об информации». Она обязывает надзорное ведомство вести реестр сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам и экстремизму. «МБХ Медиа» не давал Генпрокуратуре никаких поводов для блокировки. Об этом сказала «Эху Москвы» главный редактор сайта Вероника Куцылло. Она также сообщила о намерении обратиться в прокуратуру и написать обращение в Роскомнадзор.

Напомним, «МБХ Медиа» возник, после того как федеральное агентство по той же причине в конце декабря заблокировало доступ к сайту «Открытой России». Тогда же заблокировали и другие сайты, связанные с Ходорковским и его движением.