Федерация керлинга России намерена добиваться возвращения честного имени Александру Крушельницкому

В его допинг-пробах был обнаружен мельдоний. Об этом сообщили РБК в пресс-службе федерации. Там отметили, что медаль в таких условиях все равно забрали бы. Факт допинга в пробе невозможно отрицать. Но ФКР будет вести серьезную кампанию по выявлению виновных. Накануне сам спортсмен отказался от участия в слушаниях в Спортивном арбитражном суде. Он пояснил, что глупо отрицать наличие запрещенных веществ, которое подтвердили два допинг-теста.

Несмотря на доводы спортсменов, окончательное решение в подобных ситуациях принимают другие люди, — сказал Крушельницкий в эфире «Первого канала»: «К сожалению, от нас ничего не зависит в этом вопросе. Мы можем только сказать, а решать уже будут другие люди. До оглашения результатов я думал, что такого не могло быть. После того как сказали, что такое случилось, практически каждый день под подозрением теперь. В любой день с 22-го числа это могли сделать. Ну, если этого хорошо спланировано было кем-то. Почему нет? Наверное, это не так сложно сделать. Я уже ничего не чувствую, честно. Я просто гнев чувствую и желание отомстить кому-нибудь».

Между тем, проведенные до Олимпийских игр тесты Крушельницкого были отрицательными. Спортсмен заверил, что «никогда не нарушал спортивных правил и не употреблял допинг».