Дональд Трамп предлагает разрешить учителям и работникам школ скрытое ношение оружия для защиты от нападений вооруженных преступников. Сотрудники учебных заведений должны проходить специальную подготовку, сказал президент США на встрече с учителями и учащимися, в том числе школы во Флориде, где произошла стрельба. По его словам, в школе не должно быть зон, свободных от оружия. В таких «свободных зонах» преступники как раз и пытаются совершать преступления, расстреливая людей и понимая, что в ответ по ним никто не будет стрелять, пояснил американский лидер. При этом, он заверил, что его администрация намерена ужесточить процедуры проверки, в том числе и психического здоровья, при покупке оружия. Кроме того, Трамп предложил набирать на работу охранниками бывших военнослужащих, которые знают, как обращаться с оружием. На прошлой неделе в США с новой силой возобновились дискуссии

об ограничениях оборота оружия на фоне стрельбы в школе города Паркленд, где бывший ученик застрелил 17 человек.