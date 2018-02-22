Минфин не возражает против возможного запуска в стране частной криптовалюты
При условии обеспечения соответствующего контроля со стороны финансовых властей, а также отсутствия необходимости инвестиций за счет государственных средств. Об этом говорится в письме главы ведомства президенту Владимиру Путину. Оно было направлено российскому лидеру еще 29 января в рамках исполнения поручения о создании национальной криптовалюты, передает «Интерфакс».
Комментарии4
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democ 22 февраля 2018 | 05:18
Надо вводить. Давно наш народ после МММ и других финансовых пирамид не терял деньги. Тараканьи бега.
archibald_dandy_esquire 22 февраля 2018 | 05:45
democ:
Уважаемые леди и сэры,
частная криптовалюта - это надо понимать, что каждый, кто может себе позволить, введёт свою криптовалюту?
Например, "Роснефть" будет оперировать "сечингами" (1 сечинг = 1.000.000.000 рублей)
У "Газпрома" будут "миллерды" (1 миллерд = 1.000.000.000 рублей)
ФСБ введёт "бортник" (1 бортник = 1.000.000.000 рублей)
Тогда РФ заживёт.
begly_ 22 февраля 2018 | 06:05
archibald_dandy_esquire:
Крэптовалюту (от слова крэп) позволяет выводить из себя каждый и не раз в сутки. Проблематичнее будет найти на неё покупателя.
begly_ 22 февраля 2018 | 06:02
У нас в хате водка, сахар, чай.., покрепче криптовалюты. Пора и в стране вводить.