Минфин не возражает против возможного запуска в стране частной криптовалюты

При условии обеспечения соответствующего контроля со стороны финансовых властей, а также отсутствия необходимости инвестиций за счет государственных средств. Об этом говорится в письме главы ведомства президенту Владимиру Путину. Оно было направлено российскому лидеру еще 29 января в рамках исполнения поручения о создании национальной криптовалюты, передает «Интерфакс».