В Сочи задержан еще один фигурант по делу о хищении у ФСБ
Как пишет газета «Коммерсантъ», это гендиректор госпредприятия «Кавказский военно-строительный отдел» Сергей Совертокин. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями при строительстве домов для сотрудников ведомства. Как отмечает издание, нарушения были обнаружены во время реализации контракта с управляющей компанией «Инвест-Виктория». Как полагает следствие, Севертокин разрешил выплатить авансом 550 миллионов рублей, что превышает на 30% лимит, предусмотренный договором. Подозреваемый свою вину признал.
Комментарии6
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igor20012 22 февраля 2018 | 05:33
Т.е. само строительство стоило гораздо дороже и никакого перерасхода не было, а виноват он в том, что слишком большой авнс дал ? Просто эта должность кому-то понравилась и его просто уволили по любому предлогу.
opiatnovyi63 22 февраля 2018 | 05:45
Не поделился или не откатил установленный тариф..
begly_ 22 февраля 2018 | 05:47
Вину лучше признать в Сочи, чем на Лубянке.
wuwer 22 февраля 2018 | 06:07
Неправильный строитель
Он должен был построить, а потом выдать квартиры чекистам за свой счёт...с оплатой всех расходов на переезд и вселением. А потом отдать все свои доходы и бизнес очередному выходящему на пенсию сотруднику ВЧК
wuwer 22 февраля 2018 | 06:20
wuwer: И обязательно поменять фамилию на истинно патриотическую Сироткин...а то прежняя звучит подозрительно, как у "иностранного агента"
ugas 22 февраля 2018 | 06:26
Вор у ворья дубинку украл?