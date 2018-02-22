В Сочи задержан еще один фигурант по делу о хищении у ФСБ

Как пишет газета «Коммерсантъ», это гендиректор госпредприятия «Кавказский военно-строительный отдел» Сергей Совертокин. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями при строительстве домов для сотрудников ведомства. Как отмечает издание, нарушения были обнаружены во время реализации контракта с управляющей компанией «Инвест-Виктория». Как полагает следствие, Севертокин разрешил выплатить авансом 550 миллионов рублей, что превышает на 30% лимит, предусмотренный договором. Подозреваемый свою вину признал.