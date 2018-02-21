Водитель внедорожника, который заехал в подземный переход в Петербурге, стоит на учёте в ПНД

Он неоднократно проходил лечение в стационаре.

«Хотел проверить, влезет ли машина в переход» — именно так объяснил мужчина свой поступок. Петербуржец Геннадий Валяев пятьдесят пятого года рождения на внедорожнике въехал в подземный переход на Московской площади, который также ведёт к станции метро «Московская», и после пытался самостоятельно выехать оттуда. Медики проверяют его на адекватность. Уже известно, что никаких травм он не получил. На данный момент выясняются все обстоятельства инцидента.

По предварительной информации, никто не пострадал. На данный момент переход закрыт и спасатели достают из него автомобиль. Пользователи соцсетей отметили, что данный автомобиль видели ранее сегодня в районе метро «Электросила» на трамвайных путях, движение по которым в данном месте запрещено. Также один человек выложил фотографии ДТП, которое по его словам произошло в понедельник. На них эта же машина, которая, по словам петербуржца, ехала по тротуару и протаранила автомобиль его друга. Также в соцсетях активно обсуждается причина попадания машины в переход. В частности, есть версии, что водитель просто пытался спрятаться от солнца или перепутал подземный переход с парковкой.

Ранее в Москве решили установить бетонные блоки перед подземными переходами. Такое решение местные власти приняли после того, как в один из них въехал пассажирский автобус.