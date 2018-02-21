Российские спортсмены завоевали сегодня бронзу и серебро на Играх в Пхенчхане

А хоккейная сборная впервые за 12 лет пробилась в полуфинал олимпийского турнира.

14-й олимпийский день для россиян начался с мировых рекордов, причем двух сразу. Случились они там, где российские спортсмены прямо сейчас впереди планеты всей – женском одиночном фигурном катании. Евгения Медведева в короткой программе установила рекорд, но уже через несколько минут его побила Алина Загитова. Медали, правда, будут разыграны лишь в пятницу. Но если к ударному выступлению фигуристок все были готовы, то бронза Сергея Ридика во фристайле из разряда приятных неожиданностей. В ски-кроссе Россия, мягко говоря, не мирровый гранд. Сам спортсмен после бронзового финиша не скрывал ни счастья, ни слез.

А вот к медальному граду в лыжах на этой Олимпиаде пора привыкать. Вчерашние юниоры, которых многие журналисты в шутку называют детским садом, вперед себя пропускают лишь признанных фаворитов. В женском командном спринте россиянки медаль не добыли, во многом из-за сломанной палки Натальи Непряевой, а победили сенсационно, американки. А вот у мужчин выиграли норвежцы Мартин Сундбю и Йохенес Клэбо, который стал уже трехкратным олимпийским чемпионом. Прямо за ними финишировали Денис Спицов и Александр Большунов. В копилке каждого из них теперь два серебра и бронза. Большунов, после финиша, рассуждал, в основном, о мушкетерском духе.

Норвежцы остаются лидерами общего зачета, Россия в нем 20-е, но на хоккей это не влияет никак. Подопечные Олега Знарка в четвертьфинале разобрались с норвежцами, не встретив особого сопротивления. Это было ожидаемо. Соперника слабее в плей-офф не было. 6-1. Илья Ковальчук после игры похвалил скандинавов и отметил отличную игру в первом периоде.

Расслабляться нельзя в полуфинале затаилась крепкая сборная Чехии, которая на Олимпиаде пока поражений не знает. В другой полуфинальной паре сойдутся Канада и Германия. И это сенсация. Немцы неожиданно одолели шведов в четвертьфинале.

А вот российские хоккеистки не смогли завоевать бронзу олимпийского турнира, уступив Финляндии со счетом 2-3.