Спортивный Арбитраж завтра утром рассмотрит дело российского керлингиста Александра Крушельницкого
В его допинг-пробе обнаружили запрещенный мельдоний. Министр спорта Павел Колобков уверен, что Крушельницкий не мог употребить мельдоний намеренно –"в этом не было никакого смысла"
Комментарии3
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vasyakirin 21 февраля 2018 | 18:45
До 2016 года смысл жрать мельдоний значит был, а тут вдруг исчез, чудеса
andre_klimov 21 февраля 2018 | 18:50
vasyakirin:
Просто до 2016 года он не считался допингом.
Другое дело, что CAS не будет интересовать - сам он принимал мельдоний или ему подсыпали. НА это дело есть следственные органы. А по части CAS принять или не принять решение о дисквалификации. Или принять решение о временной дисквалификации с установлением срока, когда слесдственные органы предоставят неопровержимые данные, что спортсмен оказался жертвой. Или отложить решение на какой-то срок вообще. Результаты в любом случае будут аннулированы, потому что получены под допингом вне зависимости от того вольно или невольно принимался мелд.
seryj_wolk 21 февраля 2018 | 18:51
Раз Колобков уверен, значит дадут серебряную медаль вместо бронзовой.