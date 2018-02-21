В Центризбиркоме сегодня призвали не втягивать детей в предвыборную кампанию

Глава комиссии готовит даже специальное обращение к министру образования.

Действия региональных органов образования вынудили председателя Центризбиркома обратиться непосредственно к главе Минобрнауки Ольге Васильевой. Сейчас ЦИК готовит письмо. С мест поступают сообщения о проведении в школах мероприятий с привлечением учащихся. Их, правда, немного, говорит сама Элла Памфилова. Однако, судя по всему, достаточно, чтобы глава ЦИК вновь обратила внимание на одно из требований комиссии.

В прошлом месяце Памфилова уже высказывалась против проведения в день президентских выборов еще и так называемых школьных референдумов или опросов. Впрочем, с мест приходят сообщений и о других проявлениях предвыборной агитации. Ярким примером стала школа в Дербентском районе Дагестана. Учительница в селе Белиджи выстроила школьников в классе с плакатами в поддержку Владимира Путина. Сообщения об этом появились в социальных сетях, а когда история получила огласку, некоторые были удалены. Директор школы заверял телеканал «Настоящее время», что эту акцию придумали сами дети. Позже стало известно о похожей агитации за президента в другом дагестанском населенном пункте – Нижний Джалган.

Рабочая группа избиркома Дагестана не нашла здесь признаков агитации, потому что дети не являются избирателями в силу их возраста, а социальные сети, где были размещены фотографии, не являются «средствами массовой информации», пишет «КоммерсантЪ». Ученики 4-го класса школы в Геленджике отчитались о сборе подписей в поддержку действующего президента. Новость провисела на сайте образовательного учреждения, но позже была удалена. А тамбовских школьников, как сообщалось на «Карте нарушений» в интернете, учителя просили сняться табличками с хештегом #‎РоссииНуженПутин. По меньшей мере, в двух детских садах, — Воронеже и Оренбургской области, дети участвовали в выборах президента леса на фоне портрета Владимира Путина.

В Минобрнауки агентству ТАСС сказали, что готовы рассмотреть рекомендации Центризбиркома.

Работников сферы образования в Липецке массово принуждают стать волонтерами на предстоящих президентских выборах. Об этом рассказал «Эху Москвы» координатор Липецкого регионального отделения ЛДПР Анатолий Емельянов.

Анатолий Емельянов добавил, что волонтерская деятельность не входит в обязанности педагогов и врачей, насильственное привлечение к ней недопустимо.

Московские власти потратят 50 миллионов рублей на праздничное оформление избирательных участков к выборам президента. Такие данные представлены на сайте госзакупок. Участки украсят воздушными шарами и баннерами, а дорогу к ним обозначат специальными навигаторами. Дороже всего подготовка к выборам обойдется Южному административному округу. Там объявлен конкурс почти на 10 миллионов рублей.

Власти делают все, чтобы привлечь избирателей, — сказал РБК политик, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков

Самое дорогое оформление будет в Пресненском, Таганском и Хамовническом районах, а также в Ясенево и Южном Бутово.