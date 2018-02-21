МЧС предупреждает москвичей об аномальных морозах
Как сообщается в Твиттере ведомства, с 23-го по 28 февраля температура в Москве может опуститься до минус 28-ми. Пока, по данным Метеобюро, нынешняя зима теплее обычного на 4,4 градуса.
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Как сообщается в Твиттере ведомства, с 23-го по 28 февраля температура в Москве может опуститься до минус 28-ми. Пока, по данным Метеобюро, нынешняя зима теплее обычного на 4,4 градуса.
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