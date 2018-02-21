Сотрудники Министерства по земельным и имущественным отношениям Дагестана написали жалобу на нового главу министерства
Они недовольны тем, что Екатерина Толстикова запретила молиться на работе, отлучаться на пятничную молитву и распорядилась закрыть молельную комнату. Сотрудники обращаются к врио главы Дагестана Владимиру Васильеву, отмечая, что Толстикова нарушает 28-ю статью Конституции о свободе вероисповедания. Авторы обращения называют подобные действия министра негативным и хамским отношением, — сообщает местное издание «Новое дело».
Комментарии3
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killed_by_a_trash_bin 21 февраля 2018 | 18:36
Все правильно сделала. Они на работу работать приходят или лбом из пола пыль выколачивать?
democ 21 февраля 2018 | 18:38
Только русский Иван - дурак, епашет по 12 часов в сутки, нехристь такая, вместо того чтобы во время работы ходить в молельную комнату и по пятницам бегать в церковь по надобности.
iwanow62 21 февраля 2018 | 18:53
Намоленные бошками об пол откаты и взятки грех отбирать.Вдруг,взяточник-чинушка ,в АД попадет ....с салом.)