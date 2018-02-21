Сотрудники Министерства по земельным и имущественным отношениям Дагестана написали жалобу на нового главу министерства

Они недовольны тем, что Екатерина Толстикова запретила молиться на работе, отлучаться на пятничную молитву и распорядилась закрыть молельную комнату. Сотрудники обращаются к врио главы Дагестана Владимиру Васильеву, отмечая, что Толстикова нарушает 28-ю статью Конституции о свободе вероисповедания. Авторы обращения называют подобные действия министра негативным и хамским отношением, — сообщает местное издание «Новое дело».