Студентов МГУ, которым будет мешать проведение Чемпионата мира по футболу, переселят в другие комнаты или общежития
На этот счет подписано соответствующее распоряжение, — сообщает пресс-служба вуза.
Напомним, студенты протестуют против организации фан-зоны чемпионата возле главного здания университета. Сегодня они хотели встретиться с ректором и передать ему 3,5 тысячи подписей студентов и преподавателей за перенос фан-зоны. Состоялась ли эта встреча, пока неизвестно.
Между тем, ранее ректор Виктор Садовничий подписал документ о проведении весенне-летней сессии в обычном режиме и в обычные сроки.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
oqrswen 21 февраля 2018 | 18:32
гулаг в мгу? бгг
ed10075 21 февраля 2018 | 18:52
Сейчас список недовольных - на стол товарищу майору, и проблема решиться мгновенно.
antiboh 21 февраля 2018 | 18:56
ed10075: Чот не так сформулировали,надо так: студенты,мешающие проведению.....будут выселены за 105-й...
world_nail 21 февраля 2018 | 18:52
Ути-пути, каки мы абидчевые.
Футбольный бадлосрач - вот наше будущее, а не какие-то ботаны в очках.
gvs 21 февраля 2018 | 18:54
Вот так Садовничий агитирует за Путина )))