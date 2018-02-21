Студентов МГУ, которым будет мешать проведение Чемпионата мира по футболу, переселят в другие комнаты или общежития

На этот счет подписано соответствующее распоряжение, — сообщает пресс-служба вуза.

Напомним, студенты протестуют против организации фан-зоны чемпионата возле главного здания университета. Сегодня они хотели встретиться с ректором и передать ему 3,5 тысячи подписей студентов и преподавателей за перенос фан-зоны. Состоялась ли эта встреча, пока неизвестно.

Между тем, ранее ректор Виктор Садовничий подписал документ о проведении весенне-летней сессии в обычном режиме и в обычные сроки.