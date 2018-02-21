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Эксклюзив Эха 18:26, 21 февраля 2018

Министерство иностранных дел предупредило сотрудников «Фабрики троллей» об опасности выезда за рубеж

По мнению ведомства, работников могут выдать американским властям.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябов предостерёг сотрудников так называемой «Фабрики троллей» от того, чтобы они покидали границы России. Это в первую очередь касается тех, кто попал в опубликованный недавно перечень людей, которые пытались повлиять на американские выборы. Всего в  списке 13 человек: среди них бизнесмен Евгений Пригожин и сотрудники Агентства интернет-исследований, которое и называют «Фабрикой троллей». При этом в докладе оказались не только руководители структуры, но и рядовые сотрудники. Как сообщает источник «Эха», близкий к «Фабрике троллей», обычные работники могли попасть в список из-за того, что заходили в личные аккаунты, пользуясь корпоративным интернетом. У тех сотрудников, которые не попали в список, есть опасения, что они никогда не смогут получить американскую визу. Впрочем, бывший сотрудник «Фабрики троллей» Марат Миндияров, который дал несколько интервью зарубежным СМИ, рассказал «Эху Москвы», что больше опасается преследования со стороны российских властей.

Напомним, «Фабрику троллей» связывают с именем петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, который также известен как «повар Путина». Как писал РБК, Пригожин также создал «Фабрику медиа» – целый ряд подконтрольных СМИ, на которые в месяц заходит более 30 миллионов человек.

Руководители СМИ, которых связывают с Евгением Пригожиным, не боятся санкций от зарубежных стран, рассказал «Эху Москвы» генеральный директор информационного агентства ФАН Евгений Зубарев.

В Кремле неоднократно отрицали причастность России к выборам в США и других странах.

Российская военная промышленность могла недополучить 3 млрд. долларов из-за нового американского закона о санкциях. В Вашингтоне говорят, что удалось сорвать ряд сделок, которые с российской стороной собирались заключить ряд государств. По словам официального представителя американского Госдепартамента Хизер Нойерт, в первую очередь этому способствовали дипмиссии США.

Еще минувшей осенью США запретили американским и иностранным компаниям заключать значимые сделки с 33 организациями российского оборонно-промышленного комплекса. В список попали ФСБ, ГРУ, концерн «Калашников», «Туплоев», «Сухой».

Россия будет бороться с проявлениями нечестной конкуренции в военно-техническом сотрудничестве с США. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Военно-техническое сотрудничество является чувствительной областью, — утверждает Песков.

Госдеп США предостерег страны по всему миру сотрудничать с предприятиями российского военно-промышленного комплекса.

Никаких серьезных экономических и политических последствий это иметь не должно. Такое мнение «Эху Москвы» высказал зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

В Госдепе, однако, отмечают, что Америка таким образом остановила покупки товаров российского ВПК в мире на сумму более 3 млрд долларов.

Власти США не рекомендуют странам мира везти бизнес с российским военно-промышленным комплексом.

Адекватных ответных санкций против этого ввести не удастся. Такое мнение «Эху Москвы» высказал военный эксперт Александр Гольц.

Отключение от российской банковской системы выглядит не слишком существенным наказанием для мировых финансовых институтов, — добавил Александр Гольц.

Комментарии

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antimrakobes 21 февраля 2018 | 18:34

Ждём бравых высеров говноботов из серии "мы нибаимся амириканских санкцый".))))

litovec55 21 февраля 2018 | 18:48

antimrakobes: Ждём бравых высеров говноботов
Так самый бравый, твой и хорошо, что тебе в зад ударило, а если бы в голову...разнесло бы!

vilingrad 21 февраля 2018 | 18:54

litovec55: Шо, падлы, думали отсидеться за тупыми никами? Дави патриков!

olgavik 21 февраля 2018 | 18:34

//предостерёг сотрудников так называемой «Фабрики троллей» от того, чтобы они покидали границы России.//
А зачем им за границу. Все в Крым. Количество курортников увеличилось на 13 человек. Пусть американцы еще наберут, чтобы спасти курортный сезон.

vezdehod 21 февраля 2018 | 18:47

Зато они спокойно и без Виз могут посещать: Солнечный Магадан, Колыму и Крым, а за экзотикой - в Чечню.

vaka257 21 февраля 2018 | 18:36

Ну что, портянки?Отъездились...Теперь вам даже в Турцию путь закрыт...А вас предупреждали...

sisyanfashist 21 февраля 2018 | 18:42

vaka257: В жопу эти санкции ,как ездили так и будем ездить!)Я кстати после Крыма в чушку три раза ездил ,ваще похер!

ura_123 21 февраля 2018 | 18:47

sisyanfashist: Пригожин,ты что ли? Кстати,ключевое слово ЕЗДИЛ,в прошедшем времени )))

kottigr1 21 февраля 2018 | 18:46

vaka257: Жизнь для пригоженских поворят удалась... Теперь они могут жить в США на полном пансионе.. !

litovec55 21 февраля 2018 | 18:51

vaka257: Ну что, портянки?Отъездились...
Душечка, это специально бросили кость демшизе, пусть грызет на радостях!

seryj_wolk 21 февраля 2018 | 18:36

Рфия угрожает Западу отключением от своей банковской системы. Смешно до упада.

litovec55 21 февраля 2018 | 18:55

seryj_wolk: отключением от своей банковской системы
Хвост собачий как всегда...... Ау волчок, здесь про поездки, а не про банковскую и тем боле не про Банковую.....!

shoorah 21 февраля 2018 | 18:37

А-а, патрики и андрейки! Настиг вас карающий меч))) Скоро вас Пригожин окончательно сольёт.

jblack2 21 февраля 2018 | 18:38

Да, прямо так, вышли и заявили: "Тролли, будьте осторожны!"
Бред какой-то!
Вам тексты в Америке, что ли пишут?..

sparky 21 февраля 2018 | 18:49

jblack2: В принципе - да. Именно в Америке написали текст, в чем обвиняют этих троллей. А Рябков только перевел и посоветовал им сидеть дома.

ha12raz 21 февраля 2018 | 18:41

тролль должен сидеть в тюрьме.......ибо он забивает гофном пустые головы.

kapkina 21 февраля 2018 | 18:41

Они спят и видят как бы побыстрей быть захваченными ЦРУ. Как Родченком - проститутки. У Пригожина заработать а потом всю подноготную слить пиндосам. На таких проститутках и коррупционерах путинская власть и построена. Но это не устойчивая модель краткосрочной наживы.

kakslon 21 февраля 2018 | 18:43

В офисах Гадюкино, дождь

lazich 21 февраля 2018 | 18:44

Все тролли - на отдых в Крым. Для разнообразия можно на Колыму.

ura_123 21 февраля 2018 | 18:50

Ежели МИД предостерёг,значит эта фабрика под контролем государства .
Типа как "ихтамнет".

zhrv 21 февраля 2018 | 18:54

Доигрались подростки. Теперь им предстоит главное наказание в жизни - вечно отдыхать в одном новом субъекте страны )

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