Министерство иностранных дел предупредило сотрудников «Фабрики троллей» об опасности выезда за рубеж

По мнению ведомства, работников могут выдать американским властям.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябов предостерёг сотрудников так называемой «Фабрики троллей» от того, чтобы они покидали границы России. Это в первую очередь касается тех, кто попал в опубликованный недавно перечень людей, которые пытались повлиять на американские выборы. Всего в списке 13 человек: среди них бизнесмен Евгений Пригожин и сотрудники Агентства интернет-исследований, которое и называют «Фабрикой троллей». При этом в докладе оказались не только руководители структуры, но и рядовые сотрудники. Как сообщает источник «Эха», близкий к «Фабрике троллей», обычные работники могли попасть в список из-за того, что заходили в личные аккаунты, пользуясь корпоративным интернетом. У тех сотрудников, которые не попали в список, есть опасения, что они никогда не смогут получить американскую визу. Впрочем, бывший сотрудник «Фабрики троллей» Марат Миндияров, который дал несколько интервью зарубежным СМИ, рассказал «Эху Москвы», что больше опасается преследования со стороны российских властей.

Напомним, «Фабрику троллей» связывают с именем петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, который также известен как «повар Путина». Как писал РБК, Пригожин также создал «Фабрику медиа» – целый ряд подконтрольных СМИ, на которые в месяц заходит более 30 миллионов человек.

Руководители СМИ, которых связывают с Евгением Пригожиным, не боятся санкций от зарубежных стран, рассказал «Эху Москвы» генеральный директор информационного агентства ФАН Евгений Зубарев.

В Кремле неоднократно отрицали причастность России к выборам в США и других странах.

Российская военная промышленность могла недополучить 3 млрд. долларов из-за нового американского закона о санкциях. В Вашингтоне говорят, что удалось сорвать ряд сделок, которые с российской стороной собирались заключить ряд государств. По словам официального представителя американского Госдепартамента Хизер Нойерт, в первую очередь этому способствовали дипмиссии США.

Еще минувшей осенью США запретили американским и иностранным компаниям заключать значимые сделки с 33 организациями российского оборонно-промышленного комплекса. В список попали ФСБ, ГРУ, концерн «Калашников», «Туплоев», «Сухой».

Россия будет бороться с проявлениями нечестной конкуренции в военно-техническом сотрудничестве с США. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Военно-техническое сотрудничество является чувствительной областью, — утверждает Песков.

Госдеп США предостерег страны по всему миру сотрудничать с предприятиями российского военно-промышленного комплекса.

Никаких серьезных экономических и политических последствий это иметь не должно. Такое мнение «Эху Москвы» высказал зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

В Госдепе, однако, отмечают, что Америка таким образом остановила покупки товаров российского ВПК в мире на сумму более 3 млрд долларов.

Власти США не рекомендуют странам мира везти бизнес с российским военно-промышленным комплексом.

Адекватных ответных санкций против этого ввести не удастся. Такое мнение «Эху Москвы» высказал военный эксперт Александр Гольц.

Отключение от российской банковской системы выглядит не слишком существенным наказанием для мировых финансовых институтов, — добавил Александр Гольц.