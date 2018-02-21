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Эксклюзив Эха 18:21, 21 февраля 2018

Команда спецпрокурора Мюллера обвинила родственника российского олигарха в даче ложных показаний следствию

Команда спецпрокурора Роберта Мюллера, изучающая связи предвыборного штаба президента Трампа с Россией, обвинила родственника российского олигарха в даче ложных показаний следствию.

Как пишет журнал Форбс, уроженец Нидерландов, адвокат Алекс ван дер Цваан, зять одного из совладельцев российской «Альфа-Групп» Германа Хана признал себя виновным в даче ложных показаний Федеральному бюро расследований относительно его сотрудничества с  партнером бывшего главы избирательного штаба Трампа Полом Манафортом. Ложь, по заключению следствия, касалась сотрудничества ван дер Цваана с партнером Манафорта Риком Гейтсом, электронную переписку с которым адвокат скрыл от следствия, а также с неким лицом «А», как написано в материалах спецпрокурора.

Обозреватель агентства Рейтер утверждает, что описание этой личности, данное стороной обвинения, указывает на работавшего у Манафорта в качестве политконсультанта Константина Килимника. Ссылаясь на сообщения в прессе, Рейтер пишет, что Килимник имеет связи с российской разведкой, хотя сам он это отрицает, отказываясь давать дополнительные комментарии. Западные аналитики утверждают, что ван дер Цваан может избежать грозящего ему пятилетнего тюремного срока, если будет сотрудничать с расследованием, что он и делает.

«Роберт Мюллер посылает сигнал потенциальным свидетелям о том, что он будет наказывать за ложные показания», сказал корреспонденту агентства Рейтер Ренато Мариотти, работавший ранее федеральным обвинителем. Эксперт считает, что через давление на менее значимых участников расследования Мюллер все плотнее сжимает кольцо вокруг Пола Манафорта и других членов предвыборного штаба Трампа. Рейтер напоминает, что Дональд Трамп называет расследование Мюллера «охотой на ведьм», а Владимир Путин по-прежнему отрицает какую-либо причастность российских властей к операции по оказанию влияния на исход американских президентских выборов.

Напомним, тесть обвиненного в лжесвидетельстве Алекса ван дер Цваана, российский олигарх Герман Хан располагает состоянием в 10 млрд долларов и занимает 138-е место в списке самых богатых людей планеты.

Сам Герман Хан не имеет к этому никакого отношения, — заявил в эфире «Эха Москвы» зампред Совета директоров Альфа-Банка Олег Сысуев.

Герман Хан — миллиардер, он  занял 11-е место в списке Форбс в прошлом году, его состояние оценивалось в 9 миллиардов долларов.

Комментарии

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haldey 21 февраля 2018 | 18:41

Соврал? Ай-ай-ай... То ли дело американские государственные деятели ни когда не врут, ни в ООН, ни в судах, ни на слушаньях в конгрессах... А этот русский, ни стыда ни совести... А если бы после его показаний разбомбили бы какую страну, за Америкой не заржавеет...

vezdehod 21 февраля 2018 | 18:43

За дачу Ложных показаний в Америке делают "секир башка".

iwanow62 21 февраля 2018 | 18:49

Зятек к теще пусть приедет....и его и отпоют.....с песнями и плясками)))

(комментарий скрыт)

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