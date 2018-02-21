Таганский суд Москвы не будет рассматривать иск Алексея Навального к Роскомнадзору
В суде утверждают, что появившаяся ранее информация о том, что рассмотрение начнется 26-го февраля, это техническая ошибка, — сообщает ТАСС. Навальный требует признать незаконными действия Роскомнадзора по блокировке двух страниц его сайта, где опубликовано расследование Фонда борьбы с коррупцией о вице-премьере Приходько и бизнесмене Дерипаске. В иске подчеркивается, что обнародование информации о публичной фигуре является общественно значимым и эти сведения можно распространять без согласия гражданина. Информация, опубликованная ФБК – из открытых источников.
Тем временем участница громкого скандала Настя Рыбка утверждает, что вице-премьер Приходько действительно пользовался услугами девушек легкого поведения. Об этом она рассказала в интервью ФБК.
В этом интервью утверждается, что Олег Дерипаска продолжает устраивать вечеринки с теми же девушками. Последняя была в Москве в позапрошлые выходные.
Комментарии5
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murad_manapov 21 февраля 2018 | 18:26
продажные судьи уже боятся принять иск от Навального.
cattt 21 февраля 2018 | 18:39
murad_manapov: Таганский суд Москвы не будет рассматривать иск Алексея Навального к Роскомнадзору===============
А кто бы сомневался, вертикаль правит.
polsan 21 февраля 2018 | 18:41
как бы не пыжилась эта рыба, оказание сексуальных услуг за плату - проституция!
Проститутка - как говорил парторг Иван Иваныч: " ... дно общества"! Слушать размышление проститутки, о образованности каких - проституток просто смешно! ))
j_partizan 21 февраля 2018 | 18:44
Настю Рыбку в кандидаты в президенты вместо Ксении Собчак!
zhrv 21 февраля 2018 | 18:47
- "это техническая ошибка, — сообщает ТАСС."
Ну да... Теперь и решения, и приговоры - техническая ошибка... Шапито