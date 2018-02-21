Таганский суд Москвы не будет рассматривать иск Алексея Навального к Роскомнадзору

В суде утверждают, что появившаяся ранее информация о том, что рассмотрение начнется 26-го февраля, это техническая ошибка, — сообщает ТАСС. Навальный требует признать незаконными действия Роскомнадзора по блокировке двух страниц его сайта, где опубликовано расследование Фонда борьбы с коррупцией о вице-премьере Приходько и бизнесмене Дерипаске. В иске подчеркивается, что обнародование информации о публичной фигуре является общественно значимым и эти сведения можно распространять без согласия гражданина. Информация, опубликованная ФБК – из открытых источников.

Тем временем участница громкого скандала Настя Рыбка утверждает, что вице-премьер Приходько действительно пользовался услугами девушек легкого поведения. Об этом она рассказала в интервью ФБК.

В этом интервью утверждается, что Олег Дерипаска продолжает устраивать вечеринки с теми же девушками. Последняя была в Москве в позапрошлые выходные.