После слов Серебрякова о нац.идее современной России актеру пригрозили сокращением числа предложений о съемках
Недовольство откровенным интервью артиста высказали в Госдуме, с осуждением отозвались и некоторые коллеги по кинематографическому цеху.
На реплику артиста о жизни российской глубинки, в которой царят несправедливость и жестокосердие, предельно резко отозвался первый зампреда комитета Госдумы по культуре, режиссёр Владимир Бортко. У него в свое время Серебряков снимался в сериале «Бандитский Петербург». «Видимо, теперь ему придётся сниматься меньше, его перестанут приглашать на роли в российских фильмах», — рассказал режиссер-коммунист радиостанции «Говорит Москва». Поводом стало интервью Серебрякова, он, кстати, имеет звание Народного артиста России, вышедшее на юьтьюб-канале «ВДудь». Его посмотрели уже более 2 миллионов человек:
«Самая главная национальная идея России – это любить свою многострадальную родину», сказал Бортко и добавил, что не стал бы приглашать Серебрякова в новые фильмы. По его словам, раньше артист «был явный патриот, а нынешние его высказывания говорят о глупости и подлости». Присоединился к числу негодующих и глава киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров. В интервью НСН он посетовал, что резкие слова актер Серебряков сказал, чтобы получить какие-то плюсы на своей новой родине. Такую интерпретацию отъезду шестилетней давности Серебрякова в Канаду он дал, несмотря на то. Что от российского гражданства артист никогда не отказывался. Народный артист России Александр Панкратов Черный, он – как и Шахназаров – доверенное лицо кандидата в президенты Владимира Путина, вступил с Серебряковым в заочный спор. По его словам, в российской провинции и деревнях встречаешь отнюдь не хамство и силу, а «природную интеллигентность».
Сам Серебряков в своем интервью отметил, что живет в Канаде не потому, что плохо относится к родине, а потому что хотел дать своим детям, двое из которых — усыновлены в России, как можно больше возможностей для развития.
Невозможно говорить о какой-то одной национальной идее, все люди разные. Такое мнение высказал в эфире «Эха Москвы» главный редактор российской версии журнала «Forbes» Николай Усков.
Николай Усков добавил, что национальной идеи и не должно быть, нам нужна культура, а не идеология.
Комментарии37
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killed_by_a_trash_bin 21 февраля 2018 | 18:21
Старые блRди разобиделись, устроили гвалт в курятнике.
jidkov 21 февраля 2018 | 18:22
Всё правильно Серебряков сказал. Это ещё мягко...
her 21 февраля 2018 | 18:43
После слов Серебрякова о нац.идее современной России актеру пригрозили сокращением числа предложений о съемках
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Так никто и не сомневается (кроме "патриотов"), что народ при путинской власти - в дерьме живет.
cattt 21 февраля 2018 | 18:24
Любить свою родину, а вдруг под ее личиной скрывается какая нибудь сука.
alehan00074 21 февраля 2018 | 18:26
Серебряков - отличный актер! Один из лучших в современной России. На ббс только что прошел отличный 8-серийный сериал с его участием - . Просто Алексей живет в Канаде и слегка оторвался от зонных понятий, принятых в путираше - вот в госДуре и возбудились некоторые товарищи, забыв что в свободном западном мире есть свобода слова:)))
matros__koshkin__12 21 февраля 2018 | 18:44
Глубокоуважаемый уважаемый великий русский матрос Кошкин уже задолбались втемяшивать в бошки разных уродов, что в мирное время понятия "национальная идея" не существует. Если какая-гнида осмелится мне возразить, пусть сначала приведет пример хотя бы какой-нибудь, пусть даже самой завалящей из типа существующих национальных идей - китайской, сенегальской, пендосской. Просим, просим! Слабо?
alehan00074 21 февраля 2018 | 18:51
matros__koshkin__12: сложно говорить про национальную идею в России...страна на изломе, да плюс еще больна пост-имперскими иллюзиями на грани фашизма.
если же говорить о путирашке, госДуре, бортке-мудке и проч. швали вроде путина-шмутина, то тут идея как раз понятна - украсть в России и инвестировать на Запад. При этом как на балалайке жевать одни и те же сопли для лузеров про ВОВ, гагарина, диды воевали и проч хрень...не забывая при этом нажираться в зюзю и все время пытаться кому-нибудь вломить....огребая как правило самим:)))
olegleon 21 февраля 2018 | 18:22
"рассказал режиссер-коммунист ...."
чья партия, т.е. коммунистическая, убила миллионы своих сограждан.
vezdehod 21 февраля 2018 | 18:39
Российские Путриоты - Бортко, Шахназаров и Панкратов-Чёрный. до такой степени вжились в Систему, что их даже могила не исправит.
vaka257 21 февраля 2018 | 18:23
Алексей пошлёт всех на... и уедет сниматься в Голливуд...
nanarytwo 21 февраля 2018 | 18:25
vaka257: И вас с собой заберёт. Тока пилить бабло бюджетное там все места заняты. Будите матрёшками торговать или вышиванками как попрёт.
punyoshohlai 21 февраля 2018 | 18:52
nanarytwo: пилить бабло бюджетное там
Ты правда думаешь, что в Голливуде бюджетное бабло?
buzukin938 21 февраля 2018 | 18:26
Не кормить мерзавца, пусть трудится на новой родине. А на этой достаточно лишить его почетного звания и вычеркнуть из альбомов с мордами лиц для съемок. Умерла так умерла, сдриснул - и скатертью дорога. А если еще и клевещешь, сучонок - то и вовсе пошел нахер...
addi 21 февраля 2018 | 18:41
buzukin938: Жаль, что не существует звания "Народный юродивый".
Вы, 938, первый, кто может гордиться оным...
makhnaehe 21 февраля 2018 | 18:55
buzukin938: Да ладно уж. Зачем лишать полученных званий, он их заслужил и актер действительно замечательный. Ну брякнул он чушь, возможно что бы где там в Канаде получить от кого то лишний плюс. Возможно смалодушничал, возможно он действительно пришел к такому мнению, играя как правило образы низменных героев. В любом случае жизнь ему вернет его же отношение. Отвернутся зрители и российские работодатели.
anton93 21 февраля 2018 | 18:28
Устроили, однако, "патриоты" кирпичный заводик, вон как пуканы-то разорвало от праведного возмущения у великовозрастных лизоблюдов))
ostrava 21 февраля 2018 | 18:29
Алексей прав тысячу раз,ну посмотрите кто по другую сторону баррикад!!!
killed_by_a_trash_bin 21 февраля 2018 | 18:31
Драпенку еще забыли опросить, что она думает.
prostovanya 21 февраля 2018 | 18:32
Респект Серебрякову...
А эти ссученые Бортко-Шахназаровы-Панкратовы-с-Чёрными тем и запомнятся, что власти насасывали от души.
aleksei123m 21 февраля 2018 | 18:34
А что, он сказал неправду?
Так оно и есть. И не надо ехать далеко. Достаточно на 120-150 км. от Москвы.
За 18 лет умудрились построить общество хуже "совка".
timwlad65 21 февраля 2018 | 18:34
Сам Серебряков в своем интервью отметил, что живет в Канаде не потому, что плохо относится к родине, а потому что хотел дать своим детям, двое из которых — усыновлены в России, как можно больше возможностей для развития.
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Ну вообще то господни Серебряков впал в шизофрению по той причине,чтобы интеллигенту из другой страны жить западных странах это надо дни и ночи доказывать свою лояльность поливая говном страну откуда он прибыл.Тогда он получит доступ к социальным благам страны которые надо заработать лояльностью к системе которая эти блага предоставляет своей национальной идеей.
У запада чёткая национальная установка,диссидент это смертельный враг западной системе так как деньги правят миром,но не идеологическая бредятина.
Так что господа,господин Серебренников на пузе ползает доказывая свою лояльность перед теми кто предоставил ему лучшие условия социальных благ и сливает помои на то откуда прибыл чтобы доказать свою лояльность.
Типичная интеллигентская помойная крыса которую ищё обозначили говном нации.
prostovanya 21 февраля 2018 | 18:49
timwlad65: И ни одного еврея не упомянули??? Да это прогресс, блин!
punyoshohlai 21 февраля 2018 | 18:56
prostovanya: Да это прогресс, блин!
Скоро весна. Обострение уже на подходе. И тогда вообще ничего из написанного сабжем не поймём
mjau 21 февраля 2018 | 18:34
Интеллигентность так и прет из все "удобств", которые во дворах и особенно из общественных. Вспоминаю свой школьный сортир ...без ностальгии.
redrica 21 февраля 2018 | 18:36
Серебрякова надо смотреть в сериале "Баязет" по Пикулю.
Серьезный мужик.
spitac 21 февраля 2018 | 18:36
"«Самая главная национальная идея России – это любить свою многострадальную родину», "
И при этом голосовать за тех, от кого она много страдает? Похоже на мазохизм.
timwlad63 21 февраля 2018 | 18:37
Николай Усков добавил, что национальной идеи и не должно быть, нам нужна культура, а не идеология.
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Национальная Культура у России это Православие.
doomandgloom 21 февраля 2018 | 18:50
timwlad63: Всегда считал тебя полуду...ом! Признаю-ошибался,ты полный ......рок!
prostovanya 21 февраля 2018 | 18:52
timwlad63: Православные вроде вас - коих многовато развелось - православие дискредитируют и позорят.
hangman19 21 февраля 2018 | 18:45
Непросыхающий Панкратов-Черный доверенное лицо Пукина? ахахаха)
niknik 21 февраля 2018 | 18:45
Бортко, шахназаров и прочие михалковы уже давно отснимали свои лучшие фильмы. Сейчас их смотреть не просто НЕ интересно т.к. прогнулись под этот режим.
Поэтому с Лехи Не убудет! Те режиссеры, кто снтмает правду его всегда пригласят к себе, а бортко и михайлковы будут только кусать локти, когда он в очередной раз будет получать призы за свою достойную игру!
nastawnik_dulo_w 21 февраля 2018 | 18:50
Обычное дело. Нельзя воспринимать артиста, как человека, по его ролям. Вот Панкратов-Черный - каких раздолбаев играет. А насколько выше и чище "супермена" Серебрякова.
zhrv 21 февраля 2018 | 18:51
- «Самая главная национальная идея России – это любить свою многострадальную родину»
Дурак был Петр, хотел из страны сделать развитое европейское государство. А вот коммунист знает - народу нужно Зимбабве.
doomandgloom 21 февраля 2018 | 18:52
Панкрат черный и шахназаров = 0,можно и не читать ихнее подпевание!
bonhoeffer 21 февраля 2018 | 18:53
Как Бортко с швондерами дружбу завел, неужели покаялся за "Собачье сердце"?
ginbin_ 21 февраля 2018 | 18:53
Заслуженные лизуны нацлидера обиделись на правду?
jamba 21 февраля 2018 | 18:53
У коммуниста Бортко, один приличный фильм. Да и то, слова и герои в нем, придуманы Булгаковым;))))