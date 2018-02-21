После слов Серебрякова о нац.идее современной России актеру пригрозили сокращением числа предложений о съемках

Недовольство откровенным интервью артиста высказали в Госдуме, с осуждением отозвались и некоторые коллеги по кинематографическому цеху.

На реплику артиста о жизни российской глубинки, в которой царят несправедливость и жестокосердие, предельно резко отозвался первый зампреда комитета Госдумы по культуре, режиссёр Владимир Бортко. У него в свое время Серебряков снимался в сериале «Бандитский Петербург». «Видимо, теперь ему придётся сниматься меньше, его перестанут приглашать на роли в российских фильмах», — рассказал режиссер-коммунист радиостанции «Говорит Москва». Поводом стало интервью Серебрякова, он, кстати, имеет звание Народного артиста России, вышедшее на юьтьюб-канале «ВДудь». Его посмотрели уже более 2 миллионов человек:

«Самая главная национальная идея России – это любить свою многострадальную родину», сказал Бортко и добавил, что не стал бы приглашать Серебрякова в новые фильмы. По его словам, раньше артист «был явный патриот, а нынешние его высказывания говорят о глупости и подлости». Присоединился к числу негодующих и глава киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров. В интервью НСН он посетовал, что резкие слова актер Серебряков сказал, чтобы получить какие-то плюсы на своей новой родине. Такую интерпретацию отъезду шестилетней давности Серебрякова в Канаду он дал, несмотря на то. Что от российского гражданства артист никогда не отказывался. Народный артист России Александр Панкратов Черный, он – как и Шахназаров – доверенное лицо кандидата в президенты Владимира Путина, вступил с Серебряковым в заочный спор. По его словам, в российской провинции и деревнях встречаешь отнюдь не хамство и силу, а «природную интеллигентность».

Сам Серебряков в своем интервью отметил, что живет в Канаде не потому, что плохо относится к родине, а потому что хотел дать своим детям, двое из которых — усыновлены в России, как можно больше возможностей для развития.

Невозможно говорить о какой-то одной национальной идее, все люди разные. Такое мнение высказал в эфире «Эха Москвы» главный редактор российской версии журнала «Forbes» Николай Усков.

Николай Усков добавил, что национальной идеи и не должно быть, нам нужна культура, а не идеология.