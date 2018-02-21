В МГУ из-за протестующих студентов вызваны частные охранники и полицейские

Учащиеся выступают против строительства на территории вуза фан-зоны к чемпионату мира по футболу.

Студенты собирались сегодня встретиться с ректором МГУ Виктором Садовничим. Они хотят лично передать ему 3,5 тысяч подписей против переноса фан-зоны чемпионата мира по футболу на территорию университета. Кабинет ректора находится на 9 этаже. Лифты внезапно отключили якобы на ремонт, а у входов на этаж были выставлены кордоны из частных охранников, сообщили студенты в соцсетях. Затем на 9-ом этаже появилась и полиция. Сотрудников правоохранительных органов, действительно, вызвали к ректорату МГУ из-за протестующих студентов, подтверждает источник «Интерфакса». Как пишут в соцсетях, администрация МГУ объявила намерение студентов встретиться с ректором попыткой дезорганизации работы университета.

Ранее фан-зону для футбольных болельщиков хотели устроить на Красной площади, но затем власти решили, что на всех там места не хватит. Теперь фан-зону хотят создать на территории МГУ. Согласно техзаданию, у главного здания вуза планируется установить сцену шириной около 40 м и высотой 27 метров, экран площадью 130-150 квадратных метров, павильоны спонсоров, медиа-центр для журналистов, центр волонтеров, офис FIFA, штаб организаторов, пункт безопасности для ФСБ, МЧС, МВД и ФСО, парковки и многое другое, пишет Би-би-си. Фан-зона будет рассчитана на 40 тысяч человек.

Недовольные студенты говорят, что болельщики помешают им сдавать сессию и захватят публичное пространство. Тем временем, стало известно, что сроки сессии переносить не стали.