В МГУ из-за протестующих студентов вызваны частные охранники и полицейские
Учащиеся выступают против строительства на территории вуза фан-зоны к чемпионату мира по футболу.
Студенты собирались сегодня встретиться с ректором МГУ Виктором Садовничим. Они хотят лично передать ему 3,5 тысяч подписей против переноса фан-зоны чемпионата мира по футболу на территорию университета. Кабинет ректора находится на 9 этаже. Лифты внезапно отключили якобы на ремонт, а у входов на этаж были выставлены кордоны из частных охранников, сообщили студенты в соцсетях. Затем на 9-ом этаже появилась и полиция. Сотрудников правоохранительных органов, действительно, вызвали к ректорату МГУ из-за протестующих студентов, подтверждает источник «Интерфакса». Как пишут в соцсетях, администрация МГУ объявила намерение студентов встретиться с ректором попыткой дезорганизации работы университета.
Ранее фан-зону для футбольных болельщиков хотели устроить на Красной площади, но затем власти решили, что на всех там места не хватит. Теперь фан-зону хотят создать на территории МГУ. Согласно техзаданию, у главного здания вуза планируется установить сцену шириной около 40 м и высотой 27 метров, экран площадью 130-150 квадратных метров, павильоны спонсоров, медиа-центр для журналистов, центр волонтеров, офис FIFA, штаб организаторов, пункт безопасности для ФСБ, МЧС, МВД и ФСО, парковки и многое другое, пишет Би-би-си. Фан-зона будет рассчитана на 40 тысяч человек.
Недовольные студенты говорят, что болельщики помешают им сдавать сессию и захватят публичное пространство. Тем временем, стало известно, что сроки сессии переносить не стали.
Комментарии12
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
meister_luvin 21 февраля 2018 | 18:15
Ректор прячется за штыками от собственных студентов?
футбол дороже науки ему
timwlad65 21 февраля 2018 | 18:23
meister_luvin: Ректор прячется за штыками от собственных студентов?
футбол дороже науки ему
------------
Ну вообще то это еврейская выходка в солидарность евреям на Украине которых западные кураторы кинули так как евреи могут только воровать и воспроизводить дерьмо .
Так ,что усмирять надобно евреев палкой и плёткой.Евреи по религии своей других методов в социальных отношениях просто не понимают .
В Израиле с евреями протестующими против службы в армии так же поступают,палки,дубины,пинки,и наручники.
Ну а в Каталонии с евреями вообще как с врагами народа обошлись.
Так что не со студентами выясняют отношение в МГУ,а с еврейской религией решать все проблемы через силовое столкновение.Потому с евреями так и обходятся по всюду,тоже силовыми методами которые превосходят еврейские силовые методы. С евреями только на победителя.
her 21 февраля 2018 | 18:28
В МГУ из-за протестующих студентов вызваны частные охранники и полицейские
----------------
гыыы, Путин боится народа, ректор боится студентов. :-)
Страна "патриотических" трусов. :-)
timwlad65 21 февраля 2018 | 18:45
her: В МГУ из-за протестующих студентов вызваны частные охранники и полицейские
----------------
гыыы, Путин боится народа, ректор боится студентов. :-)
Страна "патриотических" трусов. :-)
----------------
А кто сказал ,что боятся,если речь идёт о наведении элементарного порядка?!
Это евреи всего боятся так как недееспособны чтобы себя содержать и потому для евреев способ выживания это убивать друг друга по принципу кто кого опередит.
Все знают об этой особенности Иудейского вероисповедания и потому как только еврей начитает биться в истерике чтобы начать убивать для своего выживания,то к евреям применяют ответные меры вплоть до организации лагерей смерти для евреев ,так как тут вопрос стоит уже кто кого.
timber_head 21 февраля 2018 | 18:24
meister_luvin: Садовничий вообще большое г. Я с ним общался ещё "на стыке 80-х и 90-х", когда он проректором был - когда готовили к открытию "Научный парк МГУ". И тогда везде свою выгоду искал.
lenin3 21 февраля 2018 | 18:18
Садовничий в панике жгёт деньги и жрёт компрометирующие документы,раз заперся в кабинете и отключил лифты?))
Кстати,к отставке Де Голля во многом подтолкнули студенческие протесты в 68-м...
olegleon 21 февраля 2018 | 18:18
"Недовольные студенты говорят, что болельщики..."
... болельщики работают и платят налоги, на которые и учатся эти протестующие. и есть честный способ для студентов: отказываются от оплаты учёбы из бюджета и платят сами. тогда могут требовать что угодно
crazy_frog 21 февраля 2018 | 18:20
Для этого стадионы есть, вот там и стройте. Но сначала пусть играть научатся.
sklar39 21 февраля 2018 | 18:20
Снести к свиньям собачьим это МГУ - рассадник либерализма и псевдонауки! Фан-зону за счет этого можно расширить до 80 тысяч.
timber_head 21 февраля 2018 | 18:22
Засрут своими павильонами и фсошниками всю аллею ученых и все прилегающие лесопосадки от ГЗ до смотровой. Других мест, где можно развернуть подобное действо рядом с ГЗ нет. Я вот только не понял, чего ради решили, что там места больше, чем на Красной площади? Более левый аргумент сложно придумать - на Красную площадь десять свободных перед ГЗ мест войдут, если не больше. Представляю себе, к тому же, какие меры безопасности будут введены в общагах ГЗ.
juju11 21 февраля 2018 | 18:25
Садовничий - вечное доверенное лицо путина.
peresvet73 21 февраля 2018 | 18:25
Головорезы из ЧВК "Вагнера"