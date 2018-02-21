Мосгорсуд оставил под арестом Кирилла Серебренникова и его коллег по «Седьмой студии»

Фигурантов «театрального дела», напомню, обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на театральный проект «Платформа».

Поддержать Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского и Юрия Итина сегодня пришли десятки людей – друзья, родственники и коллеги. Среди них, например, были актеры Лия Ахеджакова и Александр Филиппенко. Но основное внимание оказалось приковано к кандидату в президенты Ксении Собчак, которая пришла на заседание вместе с мужем Максимом Виторганом.

С яркой речью на заседании выступил экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский. Он – единственный из фигурантов дела, который сейчас находится в СИЗО, остальных содержат под домашним арестом. Малобродский представил свой арест и продление меры пресечения как череду судейских ошибок. За обвиняемого ходатайствовал сенатор Владимир Лукин, который через адвокатов передал в суд письмо с просьбой освободить Малобродского из-под стражи. Кроме того, обвиняемый попросил назначить Лию Ахеджакову общественным защитником, но ему почти сразу было отказано. Суд подчеркнул, что у актрисы нет юридического образования, хотя в данном случае оно и не требовалось.

Серебренников же рассказал в суде, что недавно вернулся с прощания с матерью, которая умерла в Ростове. Повидать ее перед смертью режиссер не смог из-за домашнего ареста. По словам Серебренникова, деньги никогда не были для него главной целью и к хищениям он непричастен.

В самом конце заседания Серебренников заявил «можете оставить под этим чертовым домашним арестом, но только выпустите из СИЗО Малобродского». Мосгорсуд, однако, к доводам защиты не прислушался и отказал всем фигурантам дела.

Из всех обвиняемых свою вину ранее признала лишь экс-бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, которая заключила соглашение со следствием.

Суд отказал актрисе Лие Ахеджаковой в ее просьбе быть общественным защитником Алексея Малобродского. Суд мотивировал это тем, что у Ахеджаковой нет юридического образования.

Сама Ахеджакова считает это решение несправедливым

Алексей Малобродский — единственный фигурант «театрального дела», который находится в следственном изоляторе.

Произвольным применением закона назвал отказ суда Лии Ахеджаковой быть общественным защитником Алексея Малобродского адвокат Вадим Прохоров.

Алексей Малобродский — единственный фигурант «театрального дела», который находится в следственном изоляторе.

Сенатор Владимир Лукин попросил Мосгорсуд смягчить меру пресечения Алексею Малобродскому. Об этом Лукин рассказал радиостанции «Эху Москвы».

Лукин не захотел высказывать мнения, почему суд не принял во внимание его обращение. Между тем, Лукин надеется, что следующие инстанции решат вопрос в пользу Малобродского.

Известные люди, среди которых актеры, писатели, режиссеры и журналисты, выступают поручителями за Алексея Малобродского и просят изменить ему меру пресечения на более мягкую.