Суд вынес приговор еще четырем фигурантам дела о хищении при строительстве космодрома «Восточный»
Они получили сроки от 4,5 до 8-ми лет колонии, а также должны будут выплатить штрафы по миллиону рублей. Как сообщает РБК, по делу проходили владелец «Волго-Вятской строительной компании», его дочь, занимавшая пост гендиректора, а также двое топ-менеджеров. Они признаны виновными в мошенничестве и легализации доходов, полученных преступным путем.
По делам о хищениях на космодроме «Восточный» более миллиарда рублей уже осуждены 17 человек.
Комментарии7
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metalag 21 февраля 2018 | 17:46
Теперича я жду ДВА варианта коментов:
- Наконец-то в России начали наказывать коррупционеров!
- Неужели в России опять повторяется 1937 год?:)))
russkie_za_sverjenie 21 февраля 2018 | 18:08
metalag: Интересно другое. Спутиниздили миллиард. А выплатить по миллиону. Это как?
olegleon 21 февраля 2018 | 17:47
" выплатить штрафы по миллиону рублей."
хорошая шутка суда.
vic12 21 февраля 2018 | 18:02
olegleon: Это не шутка, а суровая действительность. Неужели бояре должны кому-то?
vic12 21 февраля 2018 | 17:59
Я согласен посидеть 5 -7 лет за несколько миллиардов руб. Заплачу штраф в 1 млн руб. Предлагайте, будет большой спрос.
cobakin 21 февраля 2018 | 18:10
А организатор хищений и воровства бюджетных средств тов. Рогозин арестован ?
Он на какие средства приобрел квартиру стоимостью в миллиард ?
Требую привлечь толстого борова по всей строгости закона !
fazer 21 февраля 2018 | 18:12
cobakin: Какой он боров? Обычный хряк.