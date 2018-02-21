Суд вынес приговор еще четырем фигурантам дела о хищении при строительстве космодрома «Восточный»

Они получили сроки от 4,5 до 8-ми лет колонии, а также должны будут выплатить штрафы по миллиону рублей. Как сообщает РБК, по делу проходили владелец «Волго-Вятской строительной компании», его дочь, занимавшая пост гендиректора, а также двое топ-менеджеров. Они признаны виновными в мошенничестве и легализации доходов, полученных преступным путем.

По делам о хищениях на космодроме «Восточный» более миллиарда рублей уже осуждены 17 человек.