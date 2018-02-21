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17:31, 21 февраля 2018

Мэрия Краснодара не разрешила проводить акцию памяти Бориса Немцова в местном гайд-парке

В администрации заявили, что в этом месте запланировано другое мероприятие, и предложили активистам провести пикет в поселке на окраине города.
Ранее чиновники отказались согласовывать акции памяти Немцова в Санкт-Петербурге, Тольятти, Саратове, Ярославле, Томске и других городах.

Комментарии

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liberal_vulgaris 21 февраля 2018 | 17:34

Только в извращенной Москве позволили некрофилам из секты любителей немцова свои оргии проводить. Стыдно за столицы :(

metalag 21 февраля 2018 | 17:49

liberal_vulgaris: Я добавлю:
- А какое отношение имеет покойный Немцов к Краснодару?

haldey 21 февраля 2018 | 17:53

metalag: Во-во... Боря герой США, там ему площади посвящают, там пусть и поминают своего героя... Он не жалел ни себя, ни Родины ради звания героя СШЫ.

tvitov66 21 февраля 2018 | 17:56

Суслики из "Едим Россию" боятся даже мертвого Немцова

haldey 21 февраля 2018 | 18:19

tvitov66: И можно подумать, его кто-то живого боялся))) Да он только для Майдана и подходил, поскакать, да попи...ть... Наследие 90-х пора стряхнуть с ушей, у кого еще осталось)))

metalag 21 февраля 2018 | 18:15

haldey: А в России Немцова вспоминают только претенденты на его наследство.
А претендентов - много!:)))))

lion64___3 21 февраля 2018 | 18:04

metalag: это же сочинский шулер

tks 21 февраля 2018 | 18:19

metalag: А почему для митинга он должен иметь отношение конкретно к Екатеринодару? ведь Немцов был российским политиком, а не местным...

echo_shar 21 февраля 2018 | 18:07

liberal_vulgaris:
В штатах есть целая площадь имени Дурицкого. Можно там акции проводить. Госдеп оплатит...))

liberal_vulgaris 21 февраля 2018 | 18:18

echo_shar: Не то, чтобы площадь. Парковка перед посольством названа именем борыся.

slash80 21 февраля 2018 | 18:12

liberal_vulgaris: А что плохого сделал Немцов для России ?

ohrjr 21 февраля 2018 | 17:35

Совесть есть гайд-парком назвать?

equus 21 февраля 2018 | 17:56

ohrjr:
Такой гайд-парк нам не нужен!..
;-)

kinnlade 21 февраля 2018 | 17:35

Мэрии Краснодара брависсимо!!! Было бы кого поминать!

tvitov66 21 февраля 2018 | 17:58

kinnlade: поддерживаете продолжателей дел Цапков? И не стыдно?

neon001 21 февраля 2018 | 17:38

боятся, что москва их бросит без мусорской крыши со всем непосильно нажитым за 18 лет...
лучше перебдеть. иначе можно остаться наедине с обворованными.

archibald_dandy_esquire 21 февраля 2018 | 17:41

neon001:
Ткачёв пошёл на повышение. Под крышей топ-гопников "цапки" остались управлять краем.

demokratru 21 февраля 2018 | 17:44

пусть в гей-парке проводят свои оргии эти любители изврата!

equus 21 февраля 2018 | 17:54

demokratru:
Похоже, вы хорошо знаете, о чём говорите.
;-)

nanarytwo 21 февраля 2018 | 17:47

Лучше перестраховаться, если придут полтора либераста как потом "Немцову в глаза смотреть".

amrigo 21 февраля 2018 | 17:50

Не разрешить законный митинг могут только в стране рабов, которая оккупирована фашистами.

sabotage_nik 21 февраля 2018 | 17:53

Мэрия Краснодара должна организовать панихиду о Магните !Такая компания со штаб квартирой в Краснодаре приказала долго жить !

vla7815 21 февраля 2018 | 17:55

Чиновники выслужились перед вовой питерским. Эх, Россия, Россия, блин. Подхалимская Россия, блин. А не какая не великая,.

mmakarov14 21 февраля 2018 | 17:55

И мёртвый Немцов Путину мешает?

tks 21 февраля 2018 | 18:07

Екатеринодару очень нового Корнилова не хватает...

persona_non_grata 21 февраля 2018 | 18:15

Замшелые туловища пытаются выслужиться перед Хозяином.

bratec_kot 21 февраля 2018 | 18:20

Запрещать подобные акции в гайд парке - это все равно, что запрещать в бане мыться...Хотя чему удивляться, у России свой скрепоносный путь, поэтому нормальные идеи здесь приобретают извращенные формы.

beobachter 21 февраля 2018 | 18:29

Сколько же тут ненавистников Немцова! А за что ненавидят убитого политика? За то, что главвора разоблачал, за это и был убит. Сколько не пыхтели путиноиды со всеми правоохренителями, не смогли наскрести на Немцова малейшего компромата. Оставалось только убить, стреляя в спину.

max3446 21 февраля 2018 | 18:31

Жаль в Москве разрешили да еще и в черте города. Я бы на месте московских властей предложил этим персонажам, и нелюдям, а люди по моему экспертному мнению врага России Немцова поддерживать не могут, провести им марш... на кладбище где эта тварь похоронена.

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