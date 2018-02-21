Мэрия Краснодара не разрешила проводить акцию памяти Бориса Немцова в местном гайд-парке
В администрации заявили, что в этом месте запланировано другое мероприятие, и предложили активистам провести пикет в поселке на окраине города.
Ранее чиновники отказались согласовывать акции памяти Немцова в Санкт-Петербурге, Тольятти, Саратове, Ярославле, Томске и других городах.
Комментарии29
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liberal_vulgaris 21 февраля 2018 | 17:34
Только в извращенной Москве позволили некрофилам из секты любителей немцова свои оргии проводить. Стыдно за столицы :(
metalag 21 февраля 2018 | 17:49
liberal_vulgaris: Я добавлю:
- А какое отношение имеет покойный Немцов к Краснодару?
haldey 21 февраля 2018 | 17:53
metalag: Во-во... Боря герой США, там ему площади посвящают, там пусть и поминают своего героя... Он не жалел ни себя, ни Родины ради звания героя СШЫ.
tvitov66 21 февраля 2018 | 17:56
Суслики из "Едим Россию" боятся даже мертвого Немцова
haldey 21 февраля 2018 | 18:19
tvitov66: И можно подумать, его кто-то живого боялся))) Да он только для Майдана и подходил, поскакать, да попи...ть... Наследие 90-х пора стряхнуть с ушей, у кого еще осталось)))
metalag 21 февраля 2018 | 18:15
haldey: А в России Немцова вспоминают только претенденты на его наследство.
А претендентов - много!:)))))
lion64___3 21 февраля 2018 | 18:04
metalag: это же сочинский шулер
tks 21 февраля 2018 | 18:19
metalag: А почему для митинга он должен иметь отношение конкретно к Екатеринодару? ведь Немцов был российским политиком, а не местным...
echo_shar 21 февраля 2018 | 18:07
liberal_vulgaris:
В штатах есть целая площадь имени Дурицкого. Можно там акции проводить. Госдеп оплатит...))
liberal_vulgaris 21 февраля 2018 | 18:18
echo_shar: Не то, чтобы площадь. Парковка перед посольством названа именем борыся.
slash80 21 февраля 2018 | 18:12
liberal_vulgaris: А что плохого сделал Немцов для России ?
ohrjr 21 февраля 2018 | 17:35
Совесть есть гайд-парком назвать?
equus 21 февраля 2018 | 17:56
ohrjr:
Такой гайд-парк нам не нужен!..
;-)
kinnlade 21 февраля 2018 | 17:35
Мэрии Краснодара брависсимо!!! Было бы кого поминать!
tvitov66 21 февраля 2018 | 17:58
kinnlade: поддерживаете продолжателей дел Цапков? И не стыдно?
neon001 21 февраля 2018 | 17:38
боятся, что москва их бросит без мусорской крыши со всем непосильно нажитым за 18 лет...
лучше перебдеть. иначе можно остаться наедине с обворованными.
archibald_dandy_esquire 21 февраля 2018 | 17:41
neon001:
Ткачёв пошёл на повышение. Под крышей топ-гопников "цапки" остались управлять краем.
demokratru 21 февраля 2018 | 17:44
пусть в гей-парке проводят свои оргии эти любители изврата!
equus 21 февраля 2018 | 17:54
demokratru:
Похоже, вы хорошо знаете, о чём говорите.
;-)
nanarytwo 21 февраля 2018 | 17:47
Лучше перестраховаться, если придут полтора либераста как потом "Немцову в глаза смотреть".
amrigo 21 февраля 2018 | 17:50
Не разрешить законный митинг могут только в стране рабов, которая оккупирована фашистами.
sabotage_nik 21 февраля 2018 | 17:53
Мэрия Краснодара должна организовать панихиду о Магните !Такая компания со штаб квартирой в Краснодаре приказала долго жить !
vla7815 21 февраля 2018 | 17:55
Чиновники выслужились перед вовой питерским. Эх, Россия, Россия, блин. Подхалимская Россия, блин. А не какая не великая,.
mmakarov14 21 февраля 2018 | 17:55
И мёртвый Немцов Путину мешает?
tks 21 февраля 2018 | 18:07
Екатеринодару очень нового Корнилова не хватает...
persona_non_grata 21 февраля 2018 | 18:15
Замшелые туловища пытаются выслужиться перед Хозяином.
bratec_kot 21 февраля 2018 | 18:20
Запрещать подобные акции в гайд парке - это все равно, что запрещать в бане мыться...Хотя чему удивляться, у России свой скрепоносный путь, поэтому нормальные идеи здесь приобретают извращенные формы.
beobachter 21 февраля 2018 | 18:29
Сколько же тут ненавистников Немцова! А за что ненавидят убитого политика? За то, что главвора разоблачал, за это и был убит. Сколько не пыхтели путиноиды со всеми правоохренителями, не смогли наскрести на Немцова малейшего компромата. Оставалось только убить, стреляя в спину.
max3446 21 февраля 2018 | 18:31
Жаль в Москве разрешили да еще и в черте города. Я бы на месте московских властей предложил этим персонажам, и нелюдям, а люди по моему экспертному мнению врага России Немцова поддерживать не могут, провести им марш... на кладбище где эта тварь похоронена.