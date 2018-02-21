Мэрия Краснодара не разрешила проводить акцию памяти Бориса Немцова в местном гайд-парке

В администрации заявили, что в этом месте запланировано другое мероприятие, и предложили активистам провести пикет в поселке на окраине города.

Ранее чиновники отказались согласовывать акции памяти Немцова в Санкт-Петербурге, Тольятти, Саратове, Ярославле, Томске и других городах.