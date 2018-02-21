Мединский заявил, что расследование хищений при строительстве сцены театра Льва Додина инициировано его ведомством

Министр культуры Владимир Мединский заявил, что расследование хищений при строительстве новой сцены театра Льва Додина было инициировано его ведомством. Он добавил, что его министерство «и дальше будет эту скверну выкорчевывать, речь идет о недобросовестных подрядчиках». По словам министра, театр полностью вывели из-под удара. Ответственность будет лежать на подрядчиках.

Ранее ФСБ задержала несколько человек, подозреваемых в хищении 45-ти миллионов рублей, выделенных из бюджета на проектирование новой сцены.