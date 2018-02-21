Мединский заявил, что расследование хищений при строительстве сцены театра Льва Додина инициировано его ведомством
Министр культуры Владимир Мединский заявил, что расследование хищений при строительстве новой сцены театра Льва Додина было инициировано его ведомством. Он добавил, что его министерство «и дальше будет эту скверну выкорчевывать, речь идет о недобросовестных подрядчиках». По словам министра, театр полностью вывели из-под удара. Ответственность будет лежать на подрядчиках.
Ранее ФСБ задержала несколько человек, подозреваемых в хищении 45-ти миллионов рублей, выделенных из бюджета на проектирование новой сцены.
Комментарии7
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a_111111 21 февраля 2018 | 17:39
А какое ведомство инициировало хищения?
olegleon 21 февраля 2018 | 17:45
a_111111: об этом министр скромно умалчивает
shplint_04 21 февраля 2018 | 18:02
Говорящие фамилии: Малобродский, Итин, Серебренников, Райкин, Додин. Все евреи, и все воруют. Ещё вопросы есть?
gvs 21 февраля 2018 | 17:47
Министр культуры ФСБ и прокуратуры )))
sapiens17 21 февраля 2018 | 17:51
" ответственность будет лежать на подрядчиках "
Мединский назначил виновных? Забавно!
Напоминает фильм "Операция Ы":
- Что надо украсть?/
- Всё до вас украдено1"
cobakin 21 февраля 2018 | 18:18
Мединскому завидно что , кто то ворует больше чем он.
Бей жидов - спасай Россию !
sasass 21 февраля 2018 | 18:30
В сферу президента и навального полез - места уже заняты и могут вышибить из министерского поста....)))