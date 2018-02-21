Интерпол отказался объявлять в розыск Григория Родченкова

Он рассказал ВАДА о применении допинга в российском спорте и поддержке этих действий на государственном уровне. Генеральный секретариат Интерпола, рассмотрев запрос российской стороны, посчитал, что уголовное преследование Родченкова носит политический характер. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник. Российские правоохранительные органы официально отказ Интерпола пока не прокомментировали.

Напомним, в России Родченкова обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, незаконном обороте сильнодействующих веществ и препятствовании правосудию.