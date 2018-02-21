Интерпол отказался объявлять в розыск Григория Родченкова
Он рассказал ВАДА о применении допинга в российском спорте и поддержке этих действий на государственном уровне. Генеральный секретариат Интерпола, рассмотрев запрос российской стороны, посчитал, что уголовное преследование Родченкова носит политический характер. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник. Российские правоохранительные органы официально отказ Интерпола пока не прокомментировали.
Напомним, в России Родченкова обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, незаконном обороте сильнодействующих веществ и препятствовании правосудию.
Комментарии39
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bozk 21 февраля 2018 | 17:32
Его же сожгли на масленицу
vikwlad 21 февраля 2018 | 17:48
Воровской режим настолько себя дискредитировал, что даже Интерпол посылает их НАХ.
seryj_wolk 21 февраля 2018 | 17:58
vikwlad: И лыжниц американский суд пошлет туда же. Может им всем, включая бастрыкинцев, там и место?
a_111111 21 февраля 2018 | 18:00
seryj_wolk: Это биатлонистки, а не лыжницы. И, учитывая независимость американского суда, возможны варианты уважаемый Canis Lupus ( Серый Волк).
vezdehod 21 февраля 2018 | 18:05
Дырку вам от бублика, а не Григория Родченкова
Интерпол
gonduras_on_kolima 21 февраля 2018 | 17:58
Ну что, портянки, вашим начальственным гопникам не удалось прикинуться полицейскими.
Надо бы и в ООН так же сделать.
haldey 21 февраля 2018 | 18:14
gonduras_on_kolima: Да мы тока за! А то какие-то придурки нам указывают, что и как делать, выполнять какие-то нормы международного права, которые сами порвали в лоскуты... Педерастов голубыми называть надоело! Косово это правильно, а Крым - нет, с какого... Там не летай, тут не плавай. Мы не признаем закон: "Quod licet Iovi, non licet bovi". Во-первых, мы не быки, а во-вторых, вы слишком о себе возомнили...
А Интерпол уже в курсе, что Родченкова кончили, в результате розыска можно это, впросак попасть, уличить Америку в убиении своего холопа... Вот и сказали, мы покойника искать не собираемся)))
gonduras_on_kolima 21 февраля 2018 | 18:31
haldey: // Педерастов голубыми называть надоело! //
Это да, не так страшны еврогеи, как кремлёвские пиdорасы.
// Косово это правильно, а Крым - нет, с какого... //
А что, Косово кто-то аннексировал?
Давай пруф - а вдруг я что-то за эти годы пропустил?
И да, вмешательство в Косово произошло тогда, когда счёт трупам в результате геноцида пошёл на тысячи.
Кого в Крыму не то что убили, а хотя бы притесняли?
Ах да, был эпизод - какого-то портяночного путриота засудила одна украинская прокурорша по фамилии Поклонская.
// Во-первых, мы не быки, а во-вторых, вы слишком о себе возомнили... //
Кто бык, показал бой под Хашамом 2 недели назад.
И да, портянки, вы 100500 раз орали "можем повторить", но это оказался голый трёп.
Зато Бешеный Пёс Мэттис обещания выполняет и если нужно, может повторить. И сколько нужно.
alehan00074 21 февраля 2018 | 18:01
Они в путираше там совсем чокнулись? Чтоб Интерпол объявил свидетеля по делу путина-мудко о подмене мочи в розыск??? Нет, мы еще запасемся попкорном и поржем над тем как путирашинский майор лил чужую мочу себе на лампасы по приказу ботоксного Вошдя:)))
qwerty44444 21 февраля 2018 | 17:35
Вот незадача, псов послали на йух, аргументированно.
mordvinyka_zabiyka 21 февраля 2018 | 17:36
Ищи его!! Свищи его!!(с) кф Буратино
perestarok 21 февраля 2018 | 18:41
mordvinyka_zabiyka: "Ищи его!! Свищи его!!(с) кф Буратино"
Не волнуйтесь, его найдут.
danyila 21 февраля 2018 | 17:44
Обращайтесь еще и вас еще пошлют в установленные законодательством сроки
ura_123 21 февраля 2018 | 17:45
Опять макнули мордочкой в дерьмецо,как и в случае с Ходорковским.
svoi216 21 февраля 2018 | 17:47
Не клюнул интерпол на тухлятину
platonnekafrin 21 февраля 2018 | 17:50
Луговой ее до этого написал заявление на краткосрочный отпуск. Ну так, слетать туда - обратно, пополнить счет и снова на работу в Думу. Патрушев уже подписал, осталось визу получить у шефа.
kottigr1 21 февраля 2018 | 18:51
platonnekafrin: Луговой ее до этого написал заявление на краткосрочный отпуск. Ну так, слетать туда..
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Пусть летит "соколик"... Негры в Гуантанамо для Лугового уже даже мыло в душе заранее уронили...
metalag 21 февраля 2018 | 17:52
А ведь Родченкова можно привлечь и по чисто уголовной статье:
- за разглашение врачебной тайны!:)))))
gostrax 21 февраля 2018 | 18:13
metalag: какой ты все таки идиот!
metalag 21 февраля 2018 | 18:17
gostrax: Так и тебя тоже можно привлечь: за оскорбление чести и достоинства.
punyoshohlai 21 февраля 2018 | 18:21
metalag: Так и тебя тоже можно привлечь: за
разглашение врачебной тайны!:)))))
nitinol 21 февраля 2018 | 18:29
metalag: Да, нет, как раз gostrax можно в данном случае привлечь только за разглашение врачебной тайны относительно вас...
zolingen 21 февраля 2018 | 18:19
metalag: не вижу врачебную,вижу государственную))))
nitinol 21 февраля 2018 | 18:26
metalag 17:52:
///А ведь Родченкова можно привлечь и по чисто уголовной статье:
- за разглашение врачебной тайны!:)))))///
Это вы серьёзно? И Родченков то у вас оказывается врач? И какой диагноз он высветил-разгласил? А спортсмены значит пациенты? Ну-ну...
a8olduin 21 февраля 2018 | 17:58
Тут ледоруб помогает. Проверено.
democ 21 февраля 2018 | 17:59
На что на деялись, когда делали запрос? Неужели так до сих пор не дошло, что "они", не "мы".
vladimirgornitsky 21 февраля 2018 | 17:59
Что за охота российским властям позориться и выставлять себя на посмешище - непонятно. Но, видимо, нравится. Мазохисты?
efilika 21 февраля 2018 | 18:15
vladimirgornitsky: нет, просто нюх потеряли.
aallttoo 21 февраля 2018 | 18:29
vladimirgornitsky: Что за охота российским властям позориться и выставлять себя на посмешище - непонятно....
Чёта навеяло старый анекдот:
Запись в медицинской карте:
— Психических отклонений нет. Просто дурак.
jblack2 21 февраля 2018 | 18:02
Жалкий и ничтожный человечишко - Родченков.
Попользуются им против российского спорта, а потом выкинут как замасленную ветошь или использованный презерватив...
idruker 21 февраля 2018 | 18:10
jblack2: Очевидно не такой уж жалкий, не настолько уж ничтожный, коль скоро Россия уже который раз хочет вытащить его к себе на судилище всеми правдами и неправдами.
anemon 21 февраля 2018 | 18:11
jblack2: Жалкий и ничтожненький российский спорт, опитающийся на мельдоний.
nitinol 21 февраля 2018 | 18:31
jblack2: Уважаемый, себя бы пожалели в приведённом вами же контексте...
venezianez49 21 февраля 2018 | 18:02
Ну зачем же они будут разыскивать своего мерзавца ?
Такие организации как интерпол создавались для того, чтобы выгораживать и сохранять всяческую гадость, а не разыскивать подонков и купленных психопатов, местонахождение которых всем хорошо известно.
idruker 21 февраля 2018 | 18:11
venezianez49: Ну что получил щелчек по носу? Что тебе еще остается делать, кроме как ныть.
moncegorskyi 21 февраля 2018 | 18:03
Нашим "право-охренительным" органам остается лишь обращаться в лигу сексуальных реформ... может там помогут...
caesar_prost 21 февраля 2018 | 18:10
/Российские правоохранительные органы официально отказ Интерпола пока не прокомментировали. /
Ржунимагу......)
С чего подали в розыск - он разве скрывался....? Нет.
Барин так велел - "А подать яво в розыск..! Пущай то же боится, как мы боимся Пахана...."
Умора....., мляха буха......
klegg 21 февраля 2018 | 18:28
птна с подельниками, мягко говоря, послали
perestarok 21 февраля 2018 | 18:45
"Он рассказал ВАДА о применении допинга в российском спорте и поддержке этих действий на государственном уровне…"
Как раз вся беда, что не на государственном уровне. На государственном уровне у стран, где спортсмены принимают допинг, а им дают справки, что они без этого препарата и 5 минут не проживут.