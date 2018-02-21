Z Архив новостей новости
5 39 6 2957
17:30, 21 февраля 2018

Интерпол отказался объявлять в розыск Григория Родченкова

Он рассказал ВАДА о применении допинга в российском спорте и поддержке этих действий на государственном уровне. Генеральный секретариат Интерпола, рассмотрев запрос российской стороны, посчитал, что уголовное преследование Родченкова носит политический характер. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник. Российские правоохранительные органы официально отказ Интерпола пока не прокомментировали.
Напомним, в России Родченкова обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, незаконном обороте сильнодействующих веществ и препятствовании правосудию.

Комментарии

39

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

bozk 21 февраля 2018 | 17:32

Его же сожгли на масленицу

vikwlad 21 февраля 2018 | 17:48

Воровской режим настолько себя дискредитировал, что даже Интерпол посылает их НАХ.

seryj_wolk 21 февраля 2018 | 17:58

vikwlad: И лыжниц американский суд пошлет туда же. Может им всем, включая бастрыкинцев, там и место?

a_111111 21 февраля 2018 | 18:00

seryj_wolk: Это биатлонистки, а не лыжницы. И, учитывая независимость американского суда, возможны варианты уважаемый Canis Lupus ( Серый Волк).

vezdehod 21 февраля 2018 | 18:05

Дырку вам от бублика, а не Григория Родченкова
Интерпол

gonduras_on_kolima 21 февраля 2018 | 17:58

Ну что, портянки, вашим начальственным гопникам не удалось прикинуться полицейскими.
Надо бы и в ООН так же сделать.

haldey 21 февраля 2018 | 18:14

gonduras_on_kolima: Да мы тока за! А то какие-то придурки нам указывают, что и как делать, выполнять какие-то нормы международного права, которые сами порвали в лоскуты... Педерастов голубыми называть надоело! Косово это правильно, а Крым - нет, с какого... Там не летай, тут не плавай. Мы не признаем закон: "Quod licet Iovi, non licet bovi". Во-первых, мы не быки, а во-вторых, вы слишком о себе возомнили...
А Интерпол уже в курсе, что Родченкова кончили, в результате розыска можно это, впросак попасть, уличить Америку в убиении своего холопа... Вот и сказали, мы покойника искать не собираемся)))

(комментарий скрыт)

gonduras_on_kolima 21 февраля 2018 | 18:31

haldey: // Педерастов голубыми называть надоело! //
Это да, не так страшны еврогеи, как кремлёвские пиdорасы.

// Косово это правильно, а Крым - нет, с какого... //
А что, Косово кто-то аннексировал?
Давай пруф - а вдруг я что-то за эти годы пропустил?
И да, вмешательство в Косово произошло тогда, когда счёт трупам в результате геноцида пошёл на тысячи.
Кого в Крыму не то что убили, а хотя бы притесняли?
Ах да, был эпизод - какого-то портяночного путриота засудила одна украинская прокурорша по фамилии Поклонская.

// Во-первых, мы не быки, а во-вторых, вы слишком о себе возомнили... //
Кто бык, показал бой под Хашамом 2 недели назад.
И да, портянки, вы 100500 раз орали "можем повторить", но это оказался голый трёп.
Зато Бешеный Пёс Мэттис обещания выполняет и если нужно, может повторить. И сколько нужно.

alehan00074 21 февраля 2018 | 18:01

Они в путираше там совсем чокнулись? Чтоб Интерпол объявил свидетеля по делу путина-мудко о подмене мочи в розыск??? Нет, мы еще запасемся попкорном и поржем над тем как путирашинский майор лил чужую мочу себе на лампасы по приказу ботоксного Вошдя:)))

qwerty44444 21 февраля 2018 | 17:35

Вот незадача, псов послали на йух, аргументированно.

mordvinyka_zabiyka 21 февраля 2018 | 17:36

Ищи его!! Свищи его!!(с) кф Буратино

perestarok 21 февраля 2018 | 18:41

mordvinyka_zabiyka: "Ищи его!! Свищи его!!(с) кф Буратино"

Не волнуйтесь, его найдут.

danyila 21 февраля 2018 | 17:44

Обращайтесь еще и вас еще пошлют в установленные законодательством сроки

ura_123 21 февраля 2018 | 17:45

Опять макнули мордочкой в дерьмецо,как и в случае с Ходорковским.

svoi216 21 февраля 2018 | 17:47

Не клюнул интерпол на тухлятину

platonnekafrin 21 февраля 2018 | 17:50

Луговой ее до этого написал заявление на краткосрочный отпуск. Ну так, слетать туда - обратно, пополнить счет и снова на работу в Думу. Патрушев уже подписал, осталось визу получить у шефа.

kottigr1 21 февраля 2018 | 18:51

platonnekafrin: Луговой ее до этого написал заявление на краткосрочный отпуск. Ну так, слетать туда..
-------------------------------------------------------------------------
Пусть летит "соколик"... Негры в Гуантанамо для Лугового уже даже мыло в душе заранее уронили...

metalag 21 февраля 2018 | 17:52

А ведь Родченкова можно привлечь и по чисто уголовной статье:
- за разглашение врачебной тайны!:)))))

gostrax 21 февраля 2018 | 18:13

metalag: какой ты все таки идиот!

metalag 21 февраля 2018 | 18:17

gostrax: Так и тебя тоже можно привлечь: за оскорбление чести и достоинства.

punyoshohlai 21 февраля 2018 | 18:21

metalag: Так и тебя тоже можно привлечь: за

разглашение врачебной тайны!:)))))

nitinol 21 февраля 2018 | 18:29

metalag: Да, нет, как раз gostrax можно в данном случае привлечь только за разглашение врачебной тайны относительно вас...

zolingen 21 февраля 2018 | 18:19

metalag: не вижу врачебную,вижу государственную))))

nitinol 21 февраля 2018 | 18:26

metalag 17:52:
///А ведь Родченкова можно привлечь и по чисто уголовной статье:
- за разглашение врачебной тайны!:)))))///

Это вы серьёзно? И Родченков то у вас оказывается врач? И какой диагноз он высветил-разгласил? А спортсмены значит пациенты? Ну-ну...

a8olduin 21 февраля 2018 | 17:58

Тут ледоруб помогает. Проверено.

democ 21 февраля 2018 | 17:59

На что на деялись, когда делали запрос? Неужели так до сих пор не дошло, что "они", не "мы".

vladimirgornitsky 21 февраля 2018 | 17:59

Что за охота российским властям позориться и выставлять себя на посмешище - непонятно. Но, видимо, нравится. Мазохисты?

efilika 21 февраля 2018 | 18:15

vladimirgornitsky: нет, просто нюх потеряли.

aallttoo 21 февраля 2018 | 18:29

vladimirgornitsky: Что за охота российским властям позориться и выставлять себя на посмешище - непонятно....
Чёта навеяло старый анекдот:
Запись в медицинской карте:
— Психических отклонений нет. Просто дурак.

jblack2 21 февраля 2018 | 18:02

Жалкий и ничтожный человечишко - Родченков.
Попользуются им против российского спорта, а потом выкинут как замасленную ветошь или использованный презерватив...

idruker 21 февраля 2018 | 18:10

jblack2: Очевидно не такой уж жалкий, не настолько уж ничтожный, коль скоро Россия уже который раз хочет вытащить его к себе на судилище всеми правдами и неправдами.

anemon 21 февраля 2018 | 18:11

jblack2: Жалкий и ничтожненький российский спорт, опитающийся на мельдоний.

nitinol 21 февраля 2018 | 18:31

jblack2: Уважаемый, себя бы пожалели в приведённом вами же контексте...

venezianez49 21 февраля 2018 | 18:02

Ну зачем же они будут разыскивать своего мерзавца ?
Такие организации как интерпол создавались для того, чтобы выгораживать и сохранять всяческую гадость, а не разыскивать подонков и купленных психопатов, местонахождение которых всем хорошо известно.

idruker 21 февраля 2018 | 18:11

venezianez49: Ну что получил щелчек по носу? Что тебе еще остается делать, кроме как ныть.

moncegorskyi 21 февраля 2018 | 18:03

Нашим "право-охренительным" органам остается лишь обращаться в лигу сексуальных реформ... может там помогут...

caesar_prost 21 февраля 2018 | 18:10

/Российские правоохранительные органы официально отказ Интерпола пока не прокомментировали. /
Ржунимагу......)
С чего подали в розыск - он разве скрывался....? Нет.
Барин так велел - "А подать яво в розыск..! Пущай то же боится, как мы боимся Пахана...."
Умора....., мляха буха......

klegg 21 февраля 2018 | 18:28

птна с подельниками, мягко говоря, послали

perestarok 21 февраля 2018 | 18:45

"Он рассказал ВАДА о применении допинга в российском спорте и поддержке этих действий на государственном уровне…"

Как раз вся беда, что не на государственном уровне. На государственном уровне у стран, где спортсмены принимают допинг, а им дают справки, что они без этого препарата и 5 минут не проживут.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 20 февраля Поздравить…праздники, опросы, день рождения, общество, события

5 355 6 6222 20.02
Kпраздники, опросы, день рождения, общество, события
Блоги

Рожденные 15 февраля Поздравить…

5 328 6 8623 15.02
Kпраздники, эхо москвы, день рождения, общество, события
Блоги

Рожденные 16 февраля Поздравить…

5 299 6 8192 16.02
Kпраздники, эхо москвы, день рождения, общество, события
Блоги

Кусок эфира

Максим Сурайкин: Я убежденный сталинист Сталин — это, прежде всего, государственник, который был нацелен на строительство советского государства в интересах общества, и он шаг за шагом эту программу реализовывал…

5 153 6 10994 20.02
Kсталин, коммунизм, история, политика, передачи, мнения
Блоги

Николай Полисский: Я не собирался никого оскорблять В моих помыслах никогда не было идеи создать и собственноручно сжечь христианский или другой храм. В моих произведениях люди часто находят то, что я в них не закладывал, это нормально…

5 163 6 13316 19.02
Kискусство, религия, праздники, общество, мнения
Блоги

Михаил Саакашвили: Впервые за последнее время у меня появился настоящий документ Но я как никогда решительно настроен вернуть своё украинское гражданство…

5 68 6 11499 14.02
Kполитика, саакашвили, украина, ес, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Я допускаю, что после Путина придут люди, которые хуже Путина. Но это при одном условии произойдет: если сохранится политика запретов, половинчатости, лицемерия…

5 128 6 11344 16.02
#слушать 01:42:52 8читать $скачать 23.5 МБ
Блоги

На хоккейном матче российские болельщики вывесили флаг с портретом Сталина Фотография трёх улыбающихся мужчин на фоне флага появилась в соцсетях…

5 572 6 54443 16.02
Kфото, спорт, общество, события
Новости

Россиянам предложили взять на себя часть расходов на медицину в стране Наша страна уже отстает по уровню затрат на новейшие медицинские разработки, предупреждают эксперты…

5 68 6 6681
Новости

Repablic: Группа Вагнера сейчас насчитывает более 3600 человек и обходится почти в  17,5 миллиардов рублей о некоторым данным, после поражения под Дейр-эз-Зором в  Сирии о роспуске ЧВК речи пока не идет…

5 67 6 6726
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Я потрясён кровавым событием в Кизляре Преступник не является мусульманином или христианином! Он не имеет никакого отношения ни к какой религии. Верующий человек никогда не посягнёт на жизнь ни в чем не повинных людей…

5 118 6 13047 18.02
Kобщество, происшествия, мнения
Блоги

Игорь Чубайс автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук

Русская история, беседы о смыслах: Иван III Другое важнейшее достижение нового царя, впрочем, невозможное без первого, — освобождение России от Ордынского ига и Ордынских поборов…

5 49 6 5427 19.02
Kистория, государство, рф, мнения
Блоги

Николай Травкин пенсионер

Сила в мозгах, брат! Мозги — они пугливые. Вот и летят из России…

5 52 6 5937 18.02
Kобщество, государство, технологии, события
Блоги

Эхо-спорт ежедневный дайджест спортивных событий

Алексей Дурново: Красные жигули заглохли? Российские хоккеисты в стартовом матче олимпийского турнира проиграли словакам…

5 81 6 17083 14.02
Kспорт, хоккей, олимпиада-2018, мнения
Блоги

Госдеп США: Прекращение таких сделок является наказанием Официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт заявила, что в результате санкций России был причинен ущерб на сумму около 3 млрд долларов США…

5 202 6 23516 10:31
Kсша, политика, общество, рф, события
Голосование
Вам понравился агитационный ролик, призывающий идти на выборы?
5 43 6 5020 19.02

Популярное за неделю

Новости

Алекс Ван дер Цван признал вину в даче ложных показаний ФБР по делу российского вмешательства Американские СМИ утверждают, что этот человек – зять российского бизнесмена Германа Хана…

5 4 6 16331
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Дерипаска же не мерзавец какой-то. Он купил услугу под называнием Настя. И он не ждал никакой подлости. Единственно, меня конечно потрясает безмыслие олигархов… Какое феноменальное дурачье!..

5 154 6 160547 14.02
#слушать 49:51 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kполитика, религия, общество, видео, передачи, сетевизор
Голосование
Вам жалко погибших в Сирии бойцов ЧВК «Вагнер»?
5 90 6 17208 15.02
Блоги

Reuters: Россия потеряла в бою в Сирии 300 человек убитыми и ранеными Понесенные Россией потери стали крупнейшими со времен войны на востоке Украины в 2014 году. Москва отрицает отправку военных и добровольцев на Украину и никогда не подтверждала сообщения о потерях…

5 599 6 176651 16.02
Kсирия, расследования, военные, события
Блоги

Александр Мельман телекритик, МК

+ А то поздно будет! Предвыборный ролик в интернете совершил фурор А то поздно будет! Предвыборный ролик в интернете совершил фурор Тут собраны все фобии, фантазмы, скелеты в шкафу, преследующие «нормального» обывателя: негр в армии; служба до 60 лет; геи, правящие миром…

5 295 6 168116 18.02
8читать ;смотреть
Kобщество, юмор, выборы, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6711633
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3304697

Сегодня в эфире