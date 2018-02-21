Российские хоккеисты впервые за 12 лет пробились в полуфинал Олимпиады
Там команда Олега Знарка сыграет с Чехией.
Сборная России вытянула счастливый билет. В четвертьфинале российским хоккеистам выпал самый слабый соперник из всех, какие только могли достаться. И со сборной Норвегии подопечные Олега Знарка ожидаем разобрались с невероятной легкостью. 6-1. При том, что любые вопросы относительно исхода решились еще в первом периоде. Дальше, правда, будет сложнее. В полуфинале российскую сборную ждет очень опасный противник.
Возможно, самый опасный из всех, что есть на Олимпиаде без энхаэловцев. Чехи пока не проиграли в Пхенчхане ни одной игры. В четвертьфинале они одолела сборную США в серии послематчевых бросков. При этом вратарь Павел Францоуз выиграл уже вторую серию буллитов на этой Олимпиаде. Исторически у россиян с чехами тоже не очень. Из трех встреч с ними на Олимпиадах в последние двадцать лет две выиграли чехи.
Полуфиналы олимпийского турнира будут сыграны в пятницу.
Комментарии25
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metalag 21 февраля 2018 | 17:09
России нужно только Золото!
vinibi 21 февраля 2018 | 17:18
metalag: А вашей путинской иконке-победа во всем любой ценой-даже ценой подмены мочи наших спортсменов через дырку в стене сотрудниками ФСБ!!!
metalag 21 февраля 2018 | 17:56
vinibi: А эту дырку лично вы проделали?:))))))
vic12 21 февраля 2018 | 18:04
metalag: Ну, кто то рассказал.
vezdehod 21 февраля 2018 | 18:10
Радости полны Памперсов - чехи покажут им Кузькину мать и как в Хоккей играть.
alehan00074 21 февраля 2018 | 17:53
metalag: vinibi: Молодцы! Пока делают то, что должны делать....с одной лишь оговоркой, что также впервые за 12 лет и НХЛ проигнорировали эту олимпиаду...а так все ок:))
metalag 21 февраля 2018 | 18:00
alehan00074: Так это - проблема НХЛ.....
Лучших Российских претендентов на "золото" не пустил МОК. А КТО не пускал лучших хоккеистов из НХЛ?:)))))
epf1856 21 февраля 2018 | 18:17
metalag: Всё очень просто - В НХЛ нет допинг-контроля.
metalag 21 февраля 2018 | 18:39
epf1856: Вы ответили гениально-просто!:))))
srk2658lu 21 февраля 2018 | 17:58
metalag: Золото нужно в первую очередь самим хоккеистам и тренерам.
Завалят премиальными и подарками от Путена, да и ЗМС тоже пригодится.
from_russia_with_boyaryshnik 21 февраля 2018 | 17:11
Пальцы веером , сопли пузырями ! Все дворовые команды мира победили ;))) Для пропаганды всё сойдёт , Мордору срочно нужны герои перед восхождением на трон карлика.
gregor 21 февраля 2018 | 17:13
Российские хоккеисты впервые за 12 лет пробились в полуфинал Олимпиады
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Песков ,от имени Кремля , объявил завтра выходной .
vasyakirin 21 февраля 2018 | 17:22
gregor: Не ,российские не играют на этой олимпиаде....
epf1856 21 февраля 2018 | 18:21
vasyakirin: А какие играют? Африканские?
dunai10 21 февраля 2018 | 17:28
gregor: Песков ,от имени Кремля , объявил завтра выходной .
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Специально, только для Вас.
rom8883 21 февраля 2018 | 17:13
На олимпиаде профессионалы или любители?
epf1856 21 февраля 2018 | 18:23
rom8883: Все, кроме НХЛовцев.
bozk 21 февраля 2018 | 17:16
Может всегда без флага играть ?
zemljanka 21 февраля 2018 | 17:20
Удачи!
kp6ic 21 февраля 2018 | 17:20
после того, как сильнейшие отказались выступать на ней. лол. герои.
patriot1980 21 февраля 2018 | 17:22
А уж как рады норвежцы:
наверное, вообще, впервые в истории вляпались в четвертьфинал!
jetsam 21 февраля 2018 | 17:28
#впервые за 12 лет пробились в полуфинал Олимпиады#
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аааааааааааааа, ну теперь понятно почему замы родченкова мертвы и сам он бежал и изменил внешность...
солнцеликий пожизненный хоккеист ему облома сочи не простит никогда....
hiryrg 21 февраля 2018 | 17:45
Канадцы и чехи - в финале. Канадцы возьмут золото. Мы - бронзу.
vilingrad 21 февраля 2018 | 17:45
Молодец среди овец; а среди баранца сам овца.
Норвежцы- это те самые овцы. Чехи также не окажут большого сопротивления. А вот немцы удивили, вся команда из локального чемпионата. Так что в финале поглядим, против Канады или немцев как оно будет. Однако если бы НХЛ остановила чемпионат, "Атлеты из России" могли бы и из группы не выйти...
sasass 21 февраля 2018 | 18:36
Опасность есть , что свои же могут подложить свинью , а МОК в этом деле начеку ....