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17:04, 21 февраля 2018

Российские хоккеисты впервые за 12 лет пробились в полуфинал Олимпиады

Там команда Олега Знарка сыграет с Чехией.

Сборная России вытянула счастливый билет. В четвертьфинале российским хоккеистам выпал самый слабый соперник из всех, какие только могли достаться. И со сборной Норвегии подопечные Олега Знарка ожидаем разобрались с невероятной легкостью. 6-1. При том, что любые вопросы относительно исхода решились еще в первом периоде. Дальше, правда, будет сложнее. В полуфинале российскую сборную ждет очень опасный противник.

Возможно, самый опасный из всех, что есть на Олимпиаде без энхаэловцев. Чехи пока не проиграли в Пхенчхане ни одной игры. В четвертьфинале они одолела сборную США в серии послематчевых бросков. При этом вратарь Павел Францоуз выиграл уже вторую серию буллитов на этой Олимпиаде. Исторически у россиян с чехами тоже не очень. Из трех встреч с ними на Олимпиадах в последние двадцать лет две выиграли чехи.

Полуфиналы олимпийского турнира будут сыграны в пятницу.

Комментарии

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metalag 21 февраля 2018 | 17:09

России нужно только Золото!

vinibi 21 февраля 2018 | 17:18

metalag: А вашей путинской иконке-победа во всем любой ценой-даже ценой подмены мочи наших спортсменов через дырку в стене сотрудниками ФСБ!!!

metalag 21 февраля 2018 | 17:56

vinibi: А эту дырку лично вы проделали?:))))))

vic12 21 февраля 2018 | 18:04

metalag: Ну, кто то рассказал.

vezdehod 21 февраля 2018 | 18:10

Радости полны Памперсов - чехи покажут им Кузькину мать и как в Хоккей играть.

alehan00074 21 февраля 2018 | 17:53

metalag: vinibi: Молодцы! Пока делают то, что должны делать....с одной лишь оговоркой, что также впервые за 12 лет и НХЛ проигнорировали эту олимпиаду...а так все ок:))

metalag 21 февраля 2018 | 18:00

alehan00074: Так это - проблема НХЛ.....
Лучших Российских претендентов на "золото" не пустил МОК. А КТО не пускал лучших хоккеистов из НХЛ?:)))))

epf1856 21 февраля 2018 | 18:17

metalag: Всё очень просто - В НХЛ нет допинг-контроля.

metalag 21 февраля 2018 | 18:39

epf1856: Вы ответили гениально-просто!:))))

srk2658lu 21 февраля 2018 | 17:58

metalag: Золото нужно в первую очередь самим хоккеистам и тренерам.
Завалят премиальными и подарками от Путена, да и ЗМС тоже пригодится.

from_russia_with_boyaryshnik 21 февраля 2018 | 17:11

Пальцы веером , сопли пузырями ! Все дворовые команды мира победили ;))) Для пропаганды всё сойдёт , Мордору срочно нужны герои перед восхождением на трон карлика.

gregor 21 февраля 2018 | 17:13

Российские хоккеисты впервые за 12 лет пробились в полуфинал Олимпиады
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Песков ,от имени Кремля , объявил завтра выходной .

vasyakirin 21 февраля 2018 | 17:22

gregor: Не ,российские не играют на этой олимпиаде....

epf1856 21 февраля 2018 | 18:21

vasyakirin: А какие играют? Африканские?

dunai10 21 февраля 2018 | 17:28

gregor: Песков ,от имени Кремля , объявил завтра выходной .
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Специально, только для Вас.

rom8883 21 февраля 2018 | 17:13

На олимпиаде профессионалы или любители?

epf1856 21 февраля 2018 | 18:23

rom8883: Все, кроме НХЛовцев.

bozk 21 февраля 2018 | 17:16

Может всегда без флага играть ?

zemljanka 21 февраля 2018 | 17:20

Удачи!

kp6ic 21 февраля 2018 | 17:20

после того, как сильнейшие отказались выступать на ней. лол. герои.

patriot1980 21 февраля 2018 | 17:22

А уж как рады норвежцы:
наверное, вообще, впервые в истории вляпались в четвертьфинал!

jetsam 21 февраля 2018 | 17:28

#впервые за 12 лет пробились в полуфинал Олимпиады#
------------------
аааааааааааааа, ну теперь понятно почему замы родченкова мертвы и сам он бежал и изменил внешность...
солнцеликий пожизненный хоккеист ему облома сочи не простит никогда....

hiryrg 21 февраля 2018 | 17:45

Канадцы и чехи - в финале. Канадцы возьмут золото. Мы - бронзу.

vilingrad 21 февраля 2018 | 17:45

Молодец среди овец; а среди баранца сам овца.
Норвежцы- это те самые овцы. Чехи также не окажут большого сопротивления. А вот немцы удивили, вся команда из локального чемпионата. Так что в финале поглядим, против Канады или немцев как оно будет. Однако если бы НХЛ остановила чемпионат, "Атлеты из России" могли бы и из группы не выйти...

sasass 21 февраля 2018 | 18:36

Опасность есть , что свои же могут подложить свинью , а МОК в этом деле начеку ....

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