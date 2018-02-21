Российские хоккеисты впервые за 12 лет пробились в полуфинал Олимпиады

Там команда Олега Знарка сыграет с Чехией.

Сборная России вытянула счастливый билет. В четвертьфинале российским хоккеистам выпал самый слабый соперник из всех, какие только могли достаться. И со сборной Норвегии подопечные Олега Знарка ожидаем разобрались с невероятной легкостью. 6-1. При том, что любые вопросы относительно исхода решились еще в первом периоде. Дальше, правда, будет сложнее. В полуфинале российскую сборную ждет очень опасный противник.

Возможно, самый опасный из всех, что есть на Олимпиаде без энхаэловцев. Чехи пока не проиграли в Пхенчхане ни одной игры. В четвертьфинале они одолела сборную США в серии послематчевых бросков. При этом вратарь Павел Францоуз выиграл уже вторую серию буллитов на этой Олимпиаде. Исторически у россиян с чехами тоже не очень. Из трех встреч с ними на Олимпиадах в последние двадцать лет две выиграли чехи.

Полуфиналы олимпийского турнира будут сыграны в пятницу.