По некоторым данным, ректорат МГУ готов встретиться со студентами, протестующими против фан-зоны ЧМ по футболу

Её хотят сделать возле главного здания университета. Об этом активисты пишут в социальных сетях. Ранее они сообщили, что кабинет ректора и весь 9-й этаж, где он находится, взяты под охрану, отключены все лифты, кроме одного.

Ректор Виктор Садовничий подписал сегодня распоряжение о проведении весенне-летней сессии в обычные сроки. Ее не будут переносить из-за чемпионата. Документ опубликован на официальном сайте МГУ.