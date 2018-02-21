По некоторым данным, ректорат МГУ готов встретиться со студентами, протестующими против фан-зоны ЧМ по футболу
Её хотят сделать возле главного здания университета. Об этом активисты пишут в социальных сетях. Ранее они сообщили, что кабинет ректора и весь 9-й этаж, где он находится, взяты под охрану, отключены все лифты, кроме одного.
Ректор Виктор Садовничий подписал сегодня распоряжение о проведении весенне-летней сессии в обычные сроки. Ее не будут переносить из-за чемпионата. Документ опубликован на официальном сайте МГУ.
Комментарии8
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alexander25101977 21 февраля 2018 | 17:07
Ребята, этому режиму хамоватые, орущие, визжащие мужики с пивными животами важнее, чем какие-то там студенты МГУ. На этих мужиках режим подзаработает, а на студентов одни расходы. Так что придётся терпеть.
olegleon 21 февраля 2018 | 17:09
а разве здание МГУ и территория вокруг МГУ это собственность студентов, которые вправе распоряжаться ими так, как они хотят??
igorkuznetsov 21 февраля 2018 | 17:15
olegleon: Да, конечно! Но они не распоряжаются, они просят учитывать их мнение.
olegleon 21 февраля 2018 | 17:23
igorkuznetsov: а они учитывают сами мнение тысяч москвичей и тех, кто платит налоги, оплачивая их обучение??
vinibi 21 февраля 2018 | 17:15
olegleon: Обелять и вылизывать-вот главное жизненное кредо полезного идиотика-olegleon!!!
patriot_2014 21 февраля 2018 | 17:26
Студенты сейчас многого могут добиться.
В качестве аргументов - не выход на выборы; баннеры "НАВАЛЬНЫЙ" из окон общаги; выход на занятия в футболках с такой же надписью.
nata_roo 21 февраля 2018 | 18:09
patriot_2014: Они и в 13-м году точно также могли "многого добиться" благо футболки и баннеры раздавали бесплатно. Но студенты тогда не повелись. Не повелись и сейчас: на двух митингах Алеши в 17-м году было подавляющее преобладание не студентов, а школоты. И это вселяет надежду, что студенты, в отличие от большинства народонаселения, умеют расчехлять кремлевских агентов.
2018! НАВАЛЬНЫЙ! Так ПОБЕДИМ!!!
nata_roo 21 февраля 2018 | 18:04
Я так понимаю, эта "фан-зона" - для "наших западных партнеров", и располагаться она будет со стороны Воробьевых гор. Как она может помешать студентам, если пути студентов лежат от метро и от общаг, т.е. не пересекаются с этой самой "фан-зоной"?