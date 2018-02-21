Работников сферы образования в Липецке массово принуждают стать волонтерами на предстоящих президентских выборах

Об этом рассказал «Эху Москвы» координатор Липецкого регионального отделения ЛДПР Анатолий Емельянов.

Анатолий Емельянов добавил, что волонтерская деятельность не входит в обязанности педагогов и врачей, насильственное привлечение к ней недопустимо.