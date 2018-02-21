Работников сферы образования в Липецке массово принуждают стать волонтерами на предстоящих президентских выборах
Об этом рассказал «Эху Москвы» координатор Липецкого регионального отделения ЛДПР Анатолий Емельянов.
Анатолий Емельянов добавил, что волонтерская деятельность не входит в обязанности педагогов и врачей, насильственное привлечение к ней недопустимо.
Комментарии10
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sab171 21 февраля 2018 | 17:04
Стыдно стало смотреть в глаза детям за вбросы под камеру.
rom8883 21 февраля 2018 | 17:15
Почему учителей постоянно заставляют идти против правды. Они уже привыкли наверное.
taglit 21 февраля 2018 | 17:24
rom8883: Учитель с 22-летним стажем преподавания Антон Редикульцев из села Калга Калганского района Забайкальского края назвал зарплату учителя "мистической" в письме министру образования России, которое опубликовано в "Одноклассниках" в сообществе "Учительский портал" и на сайте петиций "Демократор", сообщил 21 февраля корреспондент Каспаров.Ru.
Учитель назвал позорным сам факт зарплаты, не дотягивающей до 500 долларов,
и завершил письмо фразой: "Учитель, который вместо того, чтобы быть флагманом в воспитании подрастающего поколения, образцом свободного мышления, примером гражданина, могущего и умеющего защищать свои права,
превратился в безвольное существо, в молчаливую жертву Вашего государственного фарисейства".
Письмо направлено десять дней назад в Министерство образования РФ и Забайкальского края.
Вот поэтому учителей можно использовать и в хвост и в гриву!!
ruderpost 21 февраля 2018 | 18:32
taglit: если учитель в России меряет зарплату в долларах значит он её достоин.
igorrrpadlowitchs 21 февраля 2018 | 17:30
rom8883: сначала способствуют обману, а потом плачут о мизерных зарплатах! И сколько раз хуже так пользуют, а они всё равно, как бараны продолжают делать, то что им скажут!
archibald_dandy_esquire 21 февраля 2018 | 17:38
rom8883: " Почему учителей постоянно заставляют идти против правды. "
Потому что по замыслу ОПГ учителя должны воспитывать безвольных баранов, выполняющих все приказы и капризы бандитов.
remote456 21 февраля 2018 | 17:19
"Анатолий Емельянов добавил, что волонтерская деятельность не входит в обязанности педагогов и врачей"
Правда? Вот открытие сделал для самых харизматичных бюджетников. Что бы они делали без ЛДПР?! Теперь все в порядке, педагоги и врачи стали свободными и независимыми.
zkotor 21 февраля 2018 | 17:32
Как их принуждают, в гестапо избивают, иголки под ногти загоняют или может быть грозятся расстрелять? Ничего подобного, им максимум говорят: а ну ка будь волонтёром или мы тебя вопреки всяким КЗоТам уволим и эти ссыкуны тут же втягивают языки в попы и послушно блеют
democ 21 февраля 2018 | 18:13
zkotor: Напрасно Вы так говорите. В основном учителя и врачи - это женщины, которые многие из них имеют детей, но не имеют мужей, которые не ссыкуны, но бросили свои семьи. Как говорил мой покойный начальник, - "А лучше матери - одиночки нет работника. Покорная и безотказная, потому что детей надо кормить и одевать." Это было сказано в лихие 90-е. Сейчас ситуация не лучше.
democ 21 февраля 2018 | 18:19
И почему вообще люди должны за дарма делать работу?