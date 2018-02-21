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17:00, 21 февраля 2018

Суд в Твери признал законной агитацию в поддержку «забастовки избирателей»

Сторонникам Алексея Навального удалось добиться правоты и вернуть конфискованные листовки.

Разбирательство в Центральном районном суде Твери было посвящено административным делам в отношении двух активистов штаба Алексея Навального. Они расклеивали листовки о «забастовке избирателей» и были задержаны полицейскими. Волонтеров обвинили в незаконной агитации и оштрафовали на тысячу рублей каждого.

История на этом не закончилась – юрист «Открытой России» Виктор Лурье рассказал в своем блоге на сайте издания «7x7», что тверской суд встал на сторону сотрудников штаба Навального. 12 февраля орган постановил прекратить административные дела в связи с отсутствием состава преступления. Кроме того, суд обязал вернуть волонтерам конфискованные листовки.

Навальный и его сторонники, напомню, выступают за бойкот президентских выборов как нечестных и направленных только на переизбрание Владимира Путина.

Акции в поддержку «забастовки избирателей» прошли 28 января по всей России. В митинге в центре столицы приняли участие несколько тысяч человек.

Комментарии

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olegleon 21 февраля 2018 | 17:06

"В митинге в центре столицы приняли участие несколько тысяч человек."

а по всей России аж 7-8 тысяч. полный "успех" Навального.

bbob 21 февраля 2018 | 17:15

olegleon: На разрешенные митинги за Путина, за других кандидатов, если не используется админ ресурс, приходит народу меньше, чем на запрещаемые митинги Навального.

olegleon 21 февраля 2018 | 17:26

bbob: простите, сегодня футбол в Москве при температуре - 10 - -15. посмотрите сколько людей придёт.
и Вы серьёзно считаете, что на митинг Жириновского приходят под нажимом админресурса?

commeilfaut 21 февраля 2018 | 17:17

olegleon: пусти к телику а потом считай, а чо подполье-то считать.

olegleon 21 февраля 2018 | 17:28

commeilfaut: а кто ему мешает выступать на Дожде, BBC или ARD? кто мешает собственный телеканал открыть? хотя с поддержкой в 8 тысяч этот канал сразу обанкротится

bozman_xl 21 февраля 2018 | 17:20

olegleon: А не могли бы вы дать результаты, сколько человек приняло участие в митингах за Путина, за Жириновского, за Зю...,пардон, за Грудинина и других кандидатов? Каков их полный "успех"?

olegleon 21 февраля 2018 | 17:31

bozman_xl: не могу, т.к. последний митинг, в котором я принимал участие, был в августе 1991 года. и тогда на митингах были сотни тысяч москвичей

deshka 21 февраля 2018 | 17:25

olegleon: На митинги за Путина не ходят туда загоняют стадо.

olegleon 21 февраля 2018 | 18:13

deshka: загоняют. на митинги Навального тысяча-две в Москве приходит. а в августе 1991 сотни тысяч выходили. вот и думайте что и кого поддерживают москвичи

killbalafre 21 февраля 2018 | 17:42

olegleon: и чему ты радуешься портяно?
даже при Сталине люди были смелее, чем при Путине
тьфу рабское племя

olegleon 21 февраля 2018 | 18:15

killbalafre: либерастушка (не путай с либералом). это когда это при Сталине были антисталинские митинги?

vezdehod 21 февраля 2018 | 17:49

olegleon:
"В митинге в центре столицы приняли участие несколько тысяч человек."
а по всей России аж 7-8 тысяч. полный "успех" Навального.
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Вопрос недоумку...Тогда ПОЧЕМУ их везде Запрещают - раз на них так мало приходят народа?

nanarytwo 21 февраля 2018 | 17:16

СИСЯН 2098! - Буря в стакане - развод хомячков. Кстати где делся революционер по скайпу из Парижу? Мальцев?

rom8883 21 февраля 2018 | 17:18

nanarytwo: Вот когда вас соберутся закатать в каталажку, будете думать куда деться.

nanarytwo 21 февраля 2018 | 17:22

rom8883: Для многих каталажка это повод заселфиться а потом выложить в соц. сеть. Когда коту делать нечего он яйца лижет. Так и адепты Навального себя ведут.

archibald_dandy_esquire 21 февраля 2018 | 17:44

nanarytwo: " Когда коту делать нечего он яйца лижет. "

И что вы при этом испытываете? Наслаждение или тоску?

albertsurikov 21 февраля 2018 | 17:16

За время правления Путина сменились три Папы Римских, три генсека Китая, три президента США и даже в Северной Корее сменились два вождя.

— Ехидные новости‏ (@_U_R_I_c)

idruker 21 февраля 2018 | 17:23

albertsurikov: Но ведь Путин самее римского папы, Путин гораздо самее

vitek61 21 февраля 2018 | 17:28

albertsurikov: А Елизавета стала королевой ещ

vic12 21 февраля 2018 | 18:17

vitek61: она решает послать ихтамнеов в Сирию? Или Другие?

vladimir1967 21 февраля 2018 | 17:17

Неужели остались еще нормальные судьи в стране?

varangian2011 21 февраля 2018 | 17:18

Теперь внимательно следим за судьбой судьи который принял эти решения. )) Помнится какая-то судья принял иск какого-то пенсионера к Путину, а потом через несколько дней подала в отставку.

platonnekafrin 21 февраля 2018 | 17:21

"Прекратить административные дела в связи с отсутствием состава преступления". Сами то поняли, что написали? Но если продолжать в том же духе, то предсказуемо, что, не найдя несуществующий состав, суд через день опомнился и "приговорил освобожденных, а потому очень радостных граждан к длительным срокам лишения свободы за порчу забора.

gaut 21 февраля 2018 | 17:29

Кто этот Гражданин? Как зовут этого порядочного человека, вершившего суд и не побоявшегося выступить против режима, зверством и садизмом соперничающего с фашизмом. Этот режим не прощает ничего. И поэтому дальнейшая судьба этого судьи, должна быть под пристальным взглядом СМИ, тех из них, которые до конца не потеряли совесть.

gaut 21 февраля 2018 | 17:33

Всем "ольгинским", следует помнить, как поступает с рабочим "мясом", их повар-хозяин. На примере убитых в Сирии мародеров.

zkotor 21 февраля 2018 | 17:35

Ну слава богу есть ещё более менее порядочные судьи, вот у них будущее есть

alalrom 21 февраля 2018 | 17:38

Даже в нашу эпоху подлости и холуйства сохранились порядочные судьи.
Поклон им

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