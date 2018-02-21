Суд в Твери признал законной агитацию в поддержку «забастовки избирателей»

Сторонникам Алексея Навального удалось добиться правоты и вернуть конфискованные листовки.

Разбирательство в Центральном районном суде Твери было посвящено административным делам в отношении двух активистов штаба Алексея Навального. Они расклеивали листовки о «забастовке избирателей» и были задержаны полицейскими. Волонтеров обвинили в незаконной агитации и оштрафовали на тысячу рублей каждого.

История на этом не закончилась – юрист «Открытой России» Виктор Лурье рассказал в своем блоге на сайте издания «7x7», что тверской суд встал на сторону сотрудников штаба Навального. 12 февраля орган постановил прекратить административные дела в связи с отсутствием состава преступления. Кроме того, суд обязал вернуть волонтерам конфискованные листовки.

Навальный и его сторонники, напомню, выступают за бойкот президентских выборов как нечестных и направленных только на переизбрание Владимира Путина.

Акции в поддержку «забастовки избирателей» прошли 28 января по всей России. В митинге в центре столицы приняли участие несколько тысяч человек.