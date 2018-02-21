Александр Крушельницкий утверждает, что не принимал мельдоний с конца 2015 года
Кроме того, он отметил, что все допинг-тесты, сданные им ранее, были отрицательными. В интервью Первому каналу он заявил, что назовет свою версию попадания мельдония в его организм в рамках расследования.
Комментарии2
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kochar 21 февраля 2018 | 06:46
Поздно спохватился,поздно.
Маховик уже набрал обороты.
zkotor 21 февраля 2018 | 06:47
Паталогическая наглая лживость - одна из отличительных черт путиниста