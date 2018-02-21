В Челябинске пропали трое активистов, задержанных за баннер «ФСБ — главный террорист»
Адвокат «Зоны права» Андрей Лепехин рассказал «Медиазоне», что ни в изоляторе временного содержания, ни центральном отделе полиции Челябинске, ни в управлении ФСБ не знают, где находятся задержанные. При этом в полиции подтвердили, что на активистов завели дело о хулиганстве, допросили и отпустили домой. Адвокат не исключает, что на задержанных могли оформить еще одно дело – по линии Центра «Э». Тогда пропавших нужно искать в ИВС соседнего города, Копейска.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
kochar 21 февраля 2018 | 06:43
Они не пропали,они в подвале.
klukvik 21 февраля 2018 | 06:44
подтвердили практикой
max3446 21 февраля 2018 | 06:47
А не Госдеп ли их мочканул, как жертвенных коров? А скорее всего где-то загуляли парни с обилием алкоголя, ведь за хулиганство их и реально посадить совсем скоро могут