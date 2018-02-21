В Челябинске пропали трое активистов, задержанных за баннер «ФСБ — главный террорист»

Адвокат «Зоны права» Андрей Лепехин рассказал «Медиазоне», что ни в изоляторе временного содержания, ни центральном отделе полиции Челябинске, ни в управлении ФСБ не знают, где находятся задержанные. При этом в полиции подтвердили, что на активистов завели дело о хулиганстве, допросили и отпустили домой. Адвокат не исключает, что на задержанных могли оформить еще одно дело – по линии Центра «Э». Тогда пропавших нужно искать в ИВС соседнего города, Копейска.