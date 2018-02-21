Директор ФБК Роман Рубанов арестован на 10 суток
Симоновский суд Москвы счёл его виновным в нарушении правил организации митингов. Решение приняла судья Анастасия Лоскутова.
Рубанова задержали накануне в аэропорту «Шереметьево». Задержание было связано с акцией, которая прошла 28-го января в поддержку забастовки избирателей.
Ранее руководитель штаба Алексея Навального Леонид Волков подчеркнул в своем Твиттере, что Рубанов никаких митингов не организовывал, в соцсетях ничего не писал и никого ни к чему не призывал.
Комментарии1
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klukvik 21 февраля 2018 | 06:46
"злостный борец с коррупцией - рецидивист"))