Директор ФБК Роман Рубанов арестован на 10 суток

Симоновский суд Москвы счёл его виновным в нарушении правил организации митингов. Решение приняла судья Анастасия Лоскутова.

Рубанова задержали накануне в аэропорту «Шереметьево». Задержание было связано с акцией, которая прошла 28-го января в поддержку забастовки избирателей.

Ранее руководитель штаба Алексея Навального Леонид Волков подчеркнул в своем Твиттере, что Рубанов никаких митингов не организовывал, в соцсетях ничего не писал и никого ни к чему не призывал.