Белый дом подтвердил, что КНДР отменила встречу с вице-президентом США Майком Пенсом в Пхёнчхане

Как заявил шеф аппарата Пенса Ник Айерс, возможно, в Пхеньяне никогда и не готовились искренне к тому, чтобы сесть за стол переговоров. Ранее СМИ сообщали, что Пенс готовился встретиться с сестрой лидера КНДР Ким Чен Ына — Ким Ё Чжон еще 10 февраля, но встреча так и не состоялась. Сам Пенс в ходе Олимпиады неоднократно жестко критиковал КНДР.