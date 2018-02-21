Биатлонистки Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова подают в суд на Григория Родченкова
Как пишет New York Times, они обвиняют бывшего главу Московской антидопинговой лаборатории в клевете и требуют с него по 10 миллионов долларов каждая. Исковое заявление принял суд Нью-Йорка. Судебные издержки, по сведениям издания, возьмет на себя российский миллиардер Михаил Прохоров.
Комментарии4
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opiatnovyi63 21 февраля 2018 | 06:25
В чём клевета? В том , что в России не было допинга , организованного на уровне государства?
chapter_2 21 февраля 2018 | 06:33
opiatnovyi63: Миллиардер М.Прохоров помещён в "кремлёвский список" Минфина США и ничего не делает для развития массового и детского спорта в России.
zkotor 21 февраля 2018 | 06:28
Шантрапа на всех уровнях резвится на деньги россиян
ura_123 21 февраля 2018 | 06:49
Так может Прохоров и дал бы им денег и дело с концом?