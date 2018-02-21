Биатлонистки Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова подают в суд на Григория Родченкова

Как пишет New York Times, они обвиняют бывшего главу Московской антидопинговой лаборатории в клевете и требуют с него по 10 миллионов долларов каждая. Исковое заявление принял суд Нью-Йорка. Судебные издержки, по сведениям издания, возьмет на себя российский миллиардер Михаил Прохоров.