США могут рассмотреть применение санкций к  фигурантам «списка Мюллера»

Об этом сообщила глава пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт. 16 февраля спецпрокурор Роберт Мюллер выдвинул обвинения в отношении 13 граждан России и трех российских организаций в попытках вмешаться в американские политические процессы. Среди обвиняемых — предприниматель Евгений Пригожин и 12 сотрудников «Агентства интернет-исследований».