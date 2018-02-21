Мосгорсуд отклонил иск племянницы Рауля Валленберга к ФСБ

Шведский дипломат был арестован и умер в заключении в Советском Союзе, и его родственница требует предоставить информацию о судьбе дяди.

Рассмотрение апелляции, которую подали адвокаты племянницы Валленберга Мари Дюпюи, заняло меньше часа. Мещанский суд в сентябре прошлого года отклонил иск, который подавала родственница дипломата, и накануне это решение рассматривалось в вышестоящей инстанции.

Обе стороны привели те же аргументы, которые ранее уже звучали в Мещанском суде. Представители ФСБ утверждали, что раскрытие информации о Валленберге может повредить третьим лицам – речь идет о других арестантах, личные данные которых также могут оказаться раскрыты. Юристы Дюбюи из «Команды 29» подчеркивали, что имена арестованных людей и другие сведения о них, которые могут содержаться в этих документах, по закону не могут считаться личными данными. После отклонения иска представители Дюбюи заявили, что подадут кассацию и пообещали дойти до Европейского суда по правам человека.

Шведский дипломат Рауль Валленберг во время Второй мировой войны спас десятки тысяч евреев, выдавая им шведские паспорта. После прихода Красной армии в Будапешт он был арестован и умер в заключении в 1947 году.