Россия из-за американских санкций потеряла оружейных контрактов на 3 миллиарда долларов.
Об этом сообщила официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт. Она отметила, что Штаты предупредили другие страны о возможном введении санкций в случае заключения контрактов с предприятиями российского оборонно-промышленного комплекса.
Комментарии10
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opiatnovyi63 21 февраля 2018 | 05:24
Это только начало большого пути сторону упадка..
ltvjrhfn1 21 февраля 2018 | 05:38
ничего личного только бизнес и рынок. Суровая рука рынка рулит строго в соответствии с рыночными законами как и говорили нам местные хомячки.
budweiser23 21 февраля 2018 | 06:02
ltvjrhfn1: к чему ирония, если рынок из РФ ушёл вместе с турбинами "Сименс", что внезапно оказались в другом месте не по условиям ранее заключённого контракта..., а бизнес крутится исключительно "озерской"!
ltvjrhfn1 21 февраля 2018 | 06:07
budweiser23:
рынок он или есть или нет. Если существует рынок маккейновский, то почему бы не быть озёрскому.
vaka257 21 февраля 2018 | 06:11
ltvjrhfn1: Поэтому, имея озёрный рынок , Россия снимет последние штаны с нищего населения...
zmeelov_1 21 февраля 2018 | 06:31
vaka257: Пиндосня лютует, что её железную рухлядь по завышенным ценам берут только лабухи из ИГИЛа да прибалтийские шпротники? А за российским вооружением уже очередь из стран НАТО? Комично. Пиндося, а на вас с запретами все поклали, включая и арабов. А уж как поклали в Китае и Индии.. Вшивая пиндосня умылась. Доля ВПК в ВВП увеличилась почти в три раза с 2% до 5.8%
vaka257 21 февраля 2018 | 06:36
zmeelov_1: Ещё не подал заявление по собственному желанию?Смотри ,а то последствия для тебя будут суровые...
budweiser23 21 февраля 2018 | 06:46
ltvjrhfn1: меня не интересуют пиндосы..они вторичны, на фоне путинизма и путерастов
ha12raz 21 февраля 2018 | 05:39
Не Россия, а Рогозин.......как ему теперь угнаться за нефтегазовыми друзьями вошдя ?.
xuato 21 февраля 2018 | 06:21
Путин помог РФ залезть в глубокую трясину. Санкции, санкции, санкции, а потом репарации...За глупость политиков всегда платит народ.