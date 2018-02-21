США могут рассмотреть применение санкций к фигурантам т.н. «списка Мюллера».
Об этом сообщила глава пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт. 16 февраля спецпрокурор Роберт Мюллер выдвинул обвинения в отношении 13 граждан России и трех российских организаций в попытках вмешаться в американские политические процессы. Среди обвиняемых — предприниматель Евгений Пригожин и 12 сотрудников «Агентства интернет-исследований».
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