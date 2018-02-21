Биатлонистки Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова подают в суд на Григория Родченкова.
Как пишет New York Times, они обвиняют бывшего главу Московской антидопинговой лаборатории в клевете и требуют с него по 10 миллионов долларов каждая. Исковое заявление принял суд Нью-Йорка. Судебные издержки, по сведениям издания, возьмет на себя российский миллиардер Михаил Прохоров.
Комментарии4
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vaka257 21 февраля 2018 | 05:22
Стив Симмонс, газета "National Post", Канада:
Решение МОК, возможно, покажется неуклюжим, но оно показало, что Россия без допинга не может выиграть ничего!...
ha12raz 21 февраля 2018 | 05:41
А что же не взяли в компанию себе Юрьеву, дважды попавшуюся на допинге и заслужившей за это звание Почетного жителя г. Чайковского ?
kuz_sib 21 февраля 2018 | 06:13
Прохоров - молодца
alex362 21 февраля 2018 | 06:15
А судью из басманного выпишут? Тогда дело в шляпе!