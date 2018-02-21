Российский керлингист Александр Крушельницкий утверждает, что не принимал мельдоний с конца 2015 года.
Кроме того, он отметил, что все допинг-тесты, сданные им ранее, были отрицательными. В интервью Первому каналу он заявил, что назовет свою версию попадания мельдония в его организм в рамках расследования.
Комментарии5
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clingerwinger 21 февраля 2018 | 05:23
А до этого зачем принимал? Вон - люди интересуются - зачем в кёрлинге мельдоний. Прояснили бы уже.
vaka257 21 февраля 2018 | 05:24
Российский спортсмен в прямом эфире российского тв сказал, что с российскими спортсменами не хотят здороваться и вообще разговаривать потому, что россияне - нечестная нация.
Отлично, Путин! Вот это успех 18-летнего правления!...
ze_danil 21 февраля 2018 | 05:39
vaka257: в 90-х россиян жалели, мол освободились от коммунизьма
сейчас жалеть уже не будут...
opiatnovyi63 21 февраля 2018 | 05:41
Было бы странно утверждать обратное..
demokrat62 21 февраля 2018 | 06:14
Кто российским гопникам от спорта поверит ?? Люди без чести,без совести.