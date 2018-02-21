Мосгорсуд сегодня проверит законность продления меры пресечения фигурантам дела «Седьмой студии».
Ранее Басманный суд Москвы до 19 апреля оставил под домашним арестом Константина Серебренникова и Юрия Итина. До той же даты был продлен срок ареста Алексею Малобродскому. Фигурантам инкриминируется хищение бюджетных средств на 133 млн рублей.
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