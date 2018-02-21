Суд в Москве арестовал директора ФБК Романа Рубанова на 10 суток .
Рубанов был задержан 19 февраля в аэропорту Шереметьево. В полиции на него был составлен протокол о нарушении правил организации массовых мероприятий. Суд пришел к выводу, что Рубанов в Твиттере призывал к участию в несанкционированной акции 28 января в поддержку «забастовки избирателей».
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zztop1960 21 февраля 2018 | 06:08
Одно из крупнейших международных агентств информации и новостей Associated Press (AP) уверено в подлинности фотографии, на которой попал в кадр президент Банка Латвии Илмар Римшевич. Об этом агентству LETA сообщила руководитель отдела по связям со СМИ агентства АР Лорен Истон. В качестве доказательства тесных связей Римшевича с Россией в той же статье AP опубликована фотография, сделанная в 2010 году на охоте. На снимке Римшевич сидит за столом в компании Дмитрия Пильщикова, на тот момент — главы Научно-исследовательского института информационных технологий. Эта российская государственная компания позже попала под санкции США. В Минобороны Латвии полагают, что против Латвии развернута масштабная информационная кампания, которая по внешним признакам похожа на акции, проходившие перед выборами в США, Франции и Германии.
Подозрения у министерства вызвало массовое распространение фотографии, на которой Римшевич сидит за столом в компании Пильщикова. Минобороны отмечает, что источником операции против Латвии стал твит журналиста AP Карло Пиовано (публикация была сделана в 19:05 19 февраля).
"При проверке этой фотографии в базе данных международного фотоагентства Scanpix сделан вывод, что данный снимок размещен там вчера, 19 февраля 2018 года, а не в 2010 году. И разместила его третья сторона", — отмечают в Минобороны Латвии."Все это свидетельствует о том, что, возможно, это очень масштабная операция по дискредитации образа Латвии в странах Запада и разрушению доверия к стране. Министерство допускает, что это только начало, чтобы снаружи повлиять на внутреннюю политику и выборы в Сейм в октябре этого года", — сообщает Минобороны.