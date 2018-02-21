Суд в Москве арестовал директора ФБК Романа Рубанова на 10 суток .

Рубанов был задержан 19 февраля в аэропорту Шереметьево. В полиции на него был составлен протокол о нарушении правил организации массовых мероприятий. Суд пришел к выводу, что Рубанов в Твиттере призывал к участию в несанкционированной акции 28 января в поддержку «забастовки избирателей».