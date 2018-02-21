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04:10, 21 февраля 2018

Умер российский писатель-фантаст Андрей Хамидулин, известный под псевдонимом Андрей Круз.

Ему было 52 года. Как сообщила в соцсетях вдова писателя, в  декабре ему диагностировали рак печени четвертой стадии. Андрея Круза называли основателем жанра отечественного зомби-апокалипсиса.

Комментарии

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zeplin 21 февраля 2018 | 05:35

Эх, Андрюша, не защитили его пистолеты от мясной пищи!

ha12raz 21 февраля 2018 | 05:48

На одном дыхании читались и слушались его книги.

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