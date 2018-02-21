На месте крушения ATR-72 в Иране обнаружены тела 45 человек.

Как передает агентство Тасним, эвакуация останков с места катастрофы запланирована на сегодня Транспортировка может занять 3-4 дня. Пассажирский самолет, выполнявший внутренний рейс разбился в воскресение. На борту находились 60 пассажиров и шесть членов экипажа.