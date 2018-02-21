На месте крушения ATR-72 в Иране обнаружены тела 45 человек.
Как передает агентство Тасним, эвакуация останков с места катастрофы запланирована на сегодня Транспортировка может занять 3-4 дня. Пассажирский самолет, выполнявший внутренний рейс разбился в воскресение. На борту находились 60 пассажиров и шесть членов экипажа.
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salut__521 21 февраля 2018 | 04:39
У их находют тела, у нас - фрагменты. Не, неладно что-то в путриотическом королевстве...