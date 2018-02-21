Россиянку Радмилу Хакову поместили в изолятор для мигрантов в аэропорту Лондона.
Сама Хакова пишет у себя в ФБ, что летела с пересадкой на свадьбу к друзьям во Францию. Жительница Татарстана считает, что ее задержали незаконно «на почве расизма и под влиянием классовой ненависти». Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что этим случаем займется российское посольство в Лондоне
Комментарии7
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ze_danil 21 февраля 2018 | 04:20
задержали незаконно «на почве расизма и под влиянием классовой ненависти»
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расизьм в Лондоне где мэр пакистанец?
тётка явно пургу гонит и что-то скрывает
severnaj 21 февраля 2018 | 06:23
ze_danil: Ну это у нас тут мэр все решает, а у них там ...наверное, по другому. Объективно.
opiatnovyi63 21 февраля 2018 | 04:28
Классовая ненависть? Это из запылённых архивов вековой давности? Она , видимо, из рабочего класса?
salut__521 21 февраля 2018 | 04:32
Ну "жертва расизма и классовой ненависти", по всей видимости, обычная жертва путриотического оборту...
j_partizan 21 февраля 2018 | 04:45
Полагаю, что виной всему хиджаб и умственная ущербность британских спецслужб.
che21 21 февраля 2018 | 04:56
сидела бы в своей дырявой рашке и не лезла бы своим рылом в приличные страны.
kochar 21 февраля 2018 | 05:32
А истинная причина то не озвучена.
Вела наверное себя не адекватно ,вот и наказали.
И не надо тут ля-ля г-жа Захарова.