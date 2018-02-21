Россиянку Радмилу Хакову поместили в изолятор для мигрантов в аэропорту Лондона.

Сама Хакова пишет у себя в ФБ, что летела с пересадкой на свадьбу к друзьям во Францию. Жительница Татарстана считает, что ее задержали незаконно «на почве расизма и под влиянием классовой ненависти». Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что этим случаем займется российское посольство в Лондоне