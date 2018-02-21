Журналист «Новой газеты» Али Феруз получил статус беженца в Германии.

В эфире телеканала «Дождь» он рассказал, что находится в городе Гёттингеме, в ближайшее время получит паспорт и вид на жительство. Сейчас журналист не планирует покидать Германию, он собирается изучать немецкий язык и продолжать профессиональную деятельность.