Белый дом подтвердил, что КНДР отменила встречу с вице-президентом США Майком Пенсом в Пхёнчхане.
Как заявил шеф аппарата Пенса Ник Айерс, возможно, в Пхеньяне никогда и не готовились искренне к тому, чтобы сесть за стол переговоров. Ранее СМИ сообщали, что Пенс готовился встретиться с сестрой лидера КНДР Ким Чен Ына — Ким Ё Чжон еще 10 февраля, но встреча так и не состоялась. Сам Пенс в ходе Олимпиады неоднократно жестко критиковал КНДР.
Комментарии2
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us101 21 февраля 2018 | 05:49
Сразу видно чья школа у Ынычей, все крупные гадости делаются после олимпиад.
bas_ik 21 февраля 2018 | 05:56
С США только с позиции силы надо общаться))))